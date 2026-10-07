El histórico gesto de respeto de Cristiano Ronaldo ante el adiós de Lionel Messi de las canchas

Se tragaron el orgullo y rompieron el mito de la televisión. Cuando medio planeta pensaba que el ego ganaría la partida, el Comandante Cristiano Ronaldo sacó la clase para ponerle punto final a la novela más hermosa del futbol moderno que vivió tantos capítulos de rivalidad con Lionel Messi.

El “Bicho” no se quedó de brazos cruzados ante el adiós definitivo de la “Pulga”. Con un par de líneas en sus redes oficiales, Cristiano Ronaldo inclinó la cabeza ante el júbilo desatado en el Monumental de River Plate.

Cristiano Ronaldo commented on Messi's post, reflecting on his last match with Argentina ?



Respect from Ronaldo ? pic.twitter.com/5LEZciYpbY — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2026

“Tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, soltó el luso sin filtros. Un auténtico gancho al corazón para los nostálgicos que vibraron con la guerra civil entre el Real Madrid y el Barcelona.

La respuesta del respetable no se hizo esperar en las plataformas digitales y los likes llovieron como cascada. La fanaticada aplaudió de pie el gesto de un CR7 que cambió los reflectores por el respeto al rival de toda la vida.

Fueron más de diez años de estarse pisando los talones, compartiendo el olimpo y devorándose los récords mundiales. Entre campeonatos de todos los colores y balones de oro, ambos monstruos se obligaron a ser mejores cada fin de semana.

Al final de las hojas del calendario, la fría calculadora no miente y deja un legado verdaderamente monstruoso. Cerramos una época dorada e irrepetible con más de 85 títulos colectivos y la salvajada de 1910 goles compartidos.

CRISTIANO RONALDO le dejó un mensaje a Leo Messi tras su retiro de la Selección Argentina. ¡LEYENDAS TOTALES! pic.twitter.com/yC5djp63FK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2026

Hoy el balón se detiene un momento, se quita la gorra y le rinde pleitesía a los dos reyes del siglo veintiuno. La rivalidad ya es historia de oro puro y el respeto mutuo entre estos gigantes de la cancha quedará grabado con letras de oro.

Seguir leyendo:

– Cristiano Ronaldo critica la “agresividad” y falta de palabra del seleccionador portugués Jorge Jesus

– Jorge Jesus asegura que Cristiano Ronaldo volverá con Portugal “cuando quiera”

– Zinedine Zidane se quita el sobrero ante Cristiano Ronaldo: “Me hizo ganar cosas increíbles”











