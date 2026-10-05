Zinedine Zidane se quita el sobrero ante Cristiano Ronaldo: “Me hizo ganar cosas increíbles”

Zinedine Zidane salió en defensa de Cristiano Ronaldo al ser cuestionado por el momento que atraviesa el delantero portugués y por las críticas que apuntan a un supuesto mal final de su carrera internacional.

El actual seleccionador de Francia, quien dirigió a Ronaldo durante su etapa al frente del Real Madrid, destacó los logros conseguidos junto al portugués y aseguró que mantiene un enorme respeto por el futbolista con el que compartió varias temporadas.

“No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional”, destacó en conferencia de prensa sobre Ronaldo, al hilo de la polémica por su reciente abandono de la concentración portuguesa en Copenhague sin explicaciones.

“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto”, completó.

Zinedine Zidane: “Cristiano Ronaldo me hizo ganar trofeos increíbles.



Me quito el sombrero ante ti, Cris.



Debemos reconocer su enorme carrera COMO SE MERECE. Tuve la suerte de tenerlo conmigo.



Tengo muchísimo respeto por todos mis jugadores y, especialmente, por Cristiano.”? https://t.co/4ef0YdXCTy — MT2 (@madrid_total2) October 4, 2026

¿Cuántos títulos ganó Zidane con Cristiano Ronaldo?

La relación entre Zidane y Cristiano Ronaldo estuvo marcada por una etapa especialmente exitosa en el Real Madrid. El francés coincidió con el atacante portugués entre 2016 y 2018, periodo en el que el conjunto español conquistó nueve títulos.

Durante esas temporadas, el Real Madrid ganó tres Champions League, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

Zidane, por ello, defendió la trayectoria de Ronaldo desde su propia experiencia y recordó el impacto que tuvo el delantero en los títulos conseguidos durante su etapa como entrenador del club español.

Zidane comienza una nueva etapa con Francia

El exfutbolista asumió este verano como seleccionador de Francia, en sustitución de Didier Deschamps, y comenzó su etapa con resultados positivos.

Hasta ahora, Zidane consiguió dos victorias como visitante, ante Turquía y Bélgica, además de un empate en su debut como local, frente a Italia en París el pasado viernes.

Antes del siguiente compromiso de Francia ante Bélgica por la Liga de las Naciones, el técnico también habló sobre las diferencias entre dirigir a una selección y trabajar diariamente con un club.

“La presión siempre la he tenido”, asegura Zidane

Zidane reconoció que asumir el mando de una selección representa un cambio respecto a su experiencia en clubes, aunque aseguró que la exigencia continúa siendo elevada.

“cambia un poco el panorama” aunque sea “la misma locura” a nivel de exigencia. “Quizás la diferencia es que en un club no se detiene nunca, es el día a día, es muy absorbente. Me encantó hacer eso, y ahora tengo otra faceta e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poquito diferente. Pero en cualquier caso, la voluntad de trabajar bien alrededor de mi equipo es la misma”, aseveró.

El francés también explicó que la presión forma parte de su manera de entender el futbol y que encuentra motivación en ese nivel de exigencia.

“La presión siempre la he tenido”, manifestó también, porque fue jugador desde pequeño y le gusta la “tensión” y le motiva. Pero sobre todo recalcó que le encanta lo que hace: “Estar aquí con los jugadores es un verdadero placer”.

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