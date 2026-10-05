Jorge Jesus asegura que Cristiano Ronaldo volverá con Portugal “cuando quiera”

Cristiano Ronaldo mantiene abierta la puerta de regreso a la selección de Portugal después del desencuentro que provocó su salida del equipo la semana pasada. Jorge Jesus aseguró este domingo que el delantero podrá volver cuando lo considere oportuno, mientras varios de sus compañeros también respaldaron públicamente su regreso.

“No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?“, declaró Jesus al canal portugués RTP tras la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1.

El entrenador no quiso establecer un momento concreto para resolver la situación. Según explicó, Ronaldo todavía debe tomar una decisión antes de la próxima convocatoria y su eventual regreso dependerá de su voluntad de continuar jugando con el combinado nacional.

La relación entre ambos quedó en tensión después del partido disputado en Oslo el 27 de septiembre, cuando Portugal derrotó 2-1 a Noruega. Ronaldo no fue alineado en ese encuentro y abandonó posteriormente la concentración de manera abrupta por sus desavenencias con Jesus.

El seleccionador portugués restó dramatismo al episodio y consideró que el problema puede solucionarse.

"SI ÉL QUIERE, VOLVERÁ A LA SELECCIÓN".



Jorge Jesús, sobre Cristiano Ronaldo. ???? pic.twitter.com/5z0fR3uX5I https://t.co/jRKX3UB6gf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2026

“Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos”, afirmó.

Los compañeros de Ronaldo también esperan su regreso

La postura del entrenador coincide con la de varios futbolistas de Portugal, que dejaron claro que Ronaldo conserva su lugar dentro del grupo pese a no haber participado en los últimos acontecimientos.

João Cancelo, autor del primer gol portugués este domingo, aseguró que habló con Ronaldo y manifestó su confianza en que el conflicto terminará de manera positiva. El lateral del FC Barcelona también destacó la importancia que tiene el delantero dentro de la selección.

“Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible“, declaró Cancelo al canal RTP.

El futbolista también puso el foco en el desempeño colectivo durante esta etapa. Portugal consiguió cuatro victorias y Cancelo incluyó al propio Ronaldo dentro del trabajo realizado por el grupo.

“Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido”, concluyó.

Nuno Mendes tampoco cerró la posibilidad de que el capitán portugués vuelva a compartir vestuario con el equipo nacional. El lateral del París Saint-Germain dejó claro que la ausencia actual no cambia la disposición del grupo hacia el delantero.

“Somos un grupo unido, tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos”, declaró Mendes al canal Sport TV.

La selección portuguesa, mientras tanto, continúa su camino con la victoria sobre Noruega. La situación de Ronaldo permanece pendiente de su propia decisión y de la próxima convocatoria, en medio de un mensaje común entre Jesus y varios jugadores: el capitán mantiene abierta la posibilidad de regresar.

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