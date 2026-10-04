Niña de 12 años muere en medio de un tiroteo cerca de un partido de fútbol juvenil en Baltimore

Una niña de 12 años murió y tres adultos resultaron heridos después de que dos hombres presuntamente abrieran fuego durante una disputa cerca de un partido de fútbol juvenil en Baltimore, Maryland, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió el sábado en Leon Day Park, donde se celebraba un evento de regreso a casa de una liga de fútbol juvenil.

El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, dijo durante una conferencia de prensa que la menor aparentemente quedó atrapada en medio del intercambio de disparos.

Según Worley, la disputa entre los dos hombres habría comenzado por un espacio de estacionamiento.

“Lo que sabemos es que hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos comenzaron a dispararse”, afirmó el funcionario.

La menor quedó atrapada en el fuego cruzado

La policía recibió múltiples reportes sobre disparos alrededor de las 6:15 p.m. y envió agentes al bloque 1200 de North Franklintown Road.

Al llegar, los oficiales encontraron a una mujer de 25 años con una aparente herida de bala y a la niña de 12 años, quien fue trasladada a un hospital. La menor murió posteriormente a causa de sus heridas.

“En el fuego cruzado, una pequeña niña de 12 años que probablemente estaba allí viendo el fútbol recibió un disparo y murió”, dijo Worley.

Las autoridades no han indicado que la niña fuera uno de los objetivos de la disputa.

Tres adultos sobrevivieron al tiroteo. Una mujer de 25 años recibió atención médica, mientras que dos hombres, de 28 y 23 años, acudieron por separado a hospitales de la zona para recibir tratamiento por heridas de bala.

Los tres sobrevivientes se encontraban en condición estable, según la policía.

Buscan a dos sospechosos

Las autoridades buscaban al menos a dos sospechosos, ambos descritos como hombres adultos. Hasta la noche del sábado no se habían anunciado arrestos.

Los detectives de homicidios investigan el caso mientras intentan determinar qué provocó exactamente la disputa y cómo se desarrolló el tiroteo.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, reaccionó con indignación ante la muerte de la menor y señaló que el incidente comenzó con una discusión entre dos adultos que terminó en violencia armada.

“Dos hombres adultos tuvieron una discusión y ahora una niña de 12 años ya no está”, dijo Scott.

El alcalde calificó lo ocurrido como uno de los hechos más indignantes que había presenciado y expresó sus condolencias a la familia de la menor.

“Nunca vamos a conocer todo su potencial”, dijo Scott. “Su familia va a sufrir por esto durante el resto de sus vidas. Sus compañeros de clase van a sufrir, su comunidad va a sufrir”.

El tiroteo ocurrió durante un evento deportivo juvenil

El tiroteo se produjo mientras Leon Day Park albergaba un evento de regreso a casa de una liga de fútbol juvenil.

La presencia de niños y familias en el parque convirtió el incidente en un hecho especialmente preocupante para las autoridades locales.

La policía pidió a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que contacte a los detectives de homicidios al 410-396-2100 o a Metro Crime Stoppers al 1-866-7LOCKUP. También se pueden presentar denuncias anónimas.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan buscando a los responsables.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore