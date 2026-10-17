Armando León, el delantero mexicano que pisa fuerte en Croacia

La historia de Armando León refleja la superación de un futbolista que no se conformó con jugar en México. El delantero mexicano se marchó a Europa hace un par de temporadas. León tiene una buena proyección en el Viejo Continente.

Armando León es un joven delantero de 26 años. En la actualidad, el atacante nacido en Ensenada milita en el NK Osijek de la primera división del fútbol de Croacia.

El exdelantero del Club León mantiene muy buenos números en la SuperSport HNL. En esta temporada, por el torneo liguero, Armando León ha marcado cinco goles y ha concedido una asistencias en diez partidos disputados.

En Croacia Armando León doblete hoy. Lleva cinco goles en seis partidos. Juega en @nkosijek

Hoy dos frente al líder @gnkdinamo pic.twitter.com/v5xCxLJDNp — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 12, 2026

El aporte del mexicano le ha permitido a su club estar en el cuarto puesto de la tabla de clasificación. El NK Osijek acumula 16 puntos, están a solo 3 puntos del Hajduk Split, líder del campeonato.

Una carrera en ascenso

En abril de 2024, Armando León tomó la decisión de dar el salto al fútbol de Europa. El atacante mexicano se marchó al Ranger’s FC de Andorra. En un par de temporadas, León también defendió los colores del FC Santa Coloma.

En su paso por el fútbol de Andorra, Armando León disputó 60 partidos. El delantero mexicano convirtió 44 goles y concedió 4 asistencias. El aporte de León ha sido muy determinante y esto le ha permitido dar el salto al fútbol croata.

"Armando León":

Porque el mexicano anotó dos goles para el NK Osijek ante el Dinamo Zagreb pic.twitter.com/e7UCm3WqZA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 12, 2026

Armando León recientemente llegó al NK Osijek. El exdelantero del Club León firmó un contrato con el club croata hasta junio de 2027. Sin embargo, con este rendimiento mostrado en sus primeros partidos es casi una obligación su renovación.

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