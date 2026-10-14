A Edson Álvarez le regresa el alma al cuerpo con su continuidad en el West Ham United

Nuno Espírito Santo le abrió una ventana de esperanza a Edson Álvarez tras romper el silencio sobre la plantilla del West Ham United. El director técnico portugués aseguró ante los medios de comunicación que no tiene borrado a ningún futbolista de cara a las próximas jornadas.



El panorama del contención mexicano comienza a tener mayor claridad dentro del fútbol británico luego de un semestre sumamente turbulento. Los rumores sobre una inminente salida en el mercado invernal habían crecido ante sus constantes ausencias en las convocatorias oficiales.

Edson Álvarez está próximo a regresar con el West Ham United https://t.co/x3od2mUDza — Sports Illustrated Fútbol (@_SIFutbol) October 9, 2026



La dolorosa realidad del exjugador del América mantenía con el alma en un hilo a la fanaticada azteca, tanto por los chismes de pasillo como por su falta de ritmo. El centrocampista tricolor buscaba con desesperación llenarle el ojo a su nuevo estratega tras recuperarse de sus lesiones.



Este martes, durante la rueda de prensa previa al choque liguero frente al Lincoln City en la fecha 10 de la Championship, el timonel lusitano encaró las dudas de los reporteros. El estratega charló sobre los elementos que continúan en la congeladora sin ver acción oficial.



Sin meterse en camisa de once varas ni pronunciar el nombre del canterano azulcrema, el timonel afirmó que las oportunidades van a llegar para todos los integrantes del club. Espírito Santo insistió en que el certamen es muy largo y requerirá de todo su arsenal táctico.



El director técnico aclaró que todo el plantel se encuentra sudando la camiseta en los entrenamientos diarios para ganarse un puesto en la alineación. El timonel asumió la total responsabilidad de las rotaciones y reiteró que cada pieza entra de forma obligatoria en sus planes de juego.



El Machín ha completado las prácticas al parejo del grupo desde la pasada fecha FIFA e incluso sumó valiosos minutos de actividad en un cotejo amistoso. Sin embargo, el seleccionado nacional no pisa el rectángulo verde de forma oficial con los de Londres desde el pasado 8 de agosto.

EDSON ÁLVAREZ SIGUE SIN JUGAR EN LA CHAMPIONSHIP ????



El mexicano una vez más se quedó fuera de la convocatoria en el empate entre los 'hammers' y Queens Park Rangers ???



Solo ha disputado 75' en la temporada (1° ronda de la Carabao Cup) ?? pic.twitter.com/fBZsd8SA3f — AS México (@ASMexico) October 9, 2026



La rajada del estratega portugués matiza el complicado panorama del volante azteca en el circuito de plata, aunque el técnico evitó dar una fecha exacta para su reaparición. Álvarez tendrá que seguir picando piedra en los entrenamientos para ganarse sus primeros minutos oficiales de la campaña.

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