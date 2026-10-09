Edson Álvarez sigue cepillado en el West Ham United y estaría preparando sus maletas

Edson Álvarez vive un aparente calvario en el West Ham United al sumar su enésimo juego más cepillado que bota de militar. El mediocampista tres veces mundialista con México volvió a quedar completamente fuera de los planes del timonel portugués Nuno Espírito Santo.

La ausencia del “Machín” en el empate a un tanto frente al Queens Park Rangers encendió las alarmas sobre su continuidad. Todo parece indicar que el tres veces mundialista azteca tendrá que buscar nuevos horizontes en el mercado invernal.

????Edson Álvarez sigue sin ver actividad en la #Championship con el #WestHam.



Los 'Hammers' no pudieron quedarse con los 3 puntos ante QPR en un partido donde Jarron Bowen falló penal al minuto 90' para poder llevarse la victoria. pic.twitter.com/rk1jLQfFbk — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

La dolorosa realidad es que el centrocampista tricolor no cuenta con la confianza del estratega lusitano en esta campaña. El estratega prefiere jugársela con otros elementos de su confianza, mandando al canterano americanista directo a ver el juego desde la tribuna.

El panorama luce sumamente gris para el volante de contención desde la amarga eliminación de la selección mexicana en la pasada justa mundialista. Álvarez apenas ha podido sumar setenta y cinco minutos de actividad a lo largo de este semestre.

Su única y discreta aparición con los “Hammers” ocurrió hace unos días en el compromiso de la EFL Cup frente al Portsmouth. En dicho cotejo, el futbolista azteca se llevó una tarjeta amarilla y volvió a evidenciar que le cuesta recuperar el ritmo de competencia.

Las constantes visitas a la enfermería han mermado de forma notable el rendimiento físico que alguna vez deslumbró en las canchas con el Ajax. Su reciente y gris aventura a préstamo con el Fenerbahçe de Turquía tampoco ayudó a consolidar su carrera en Europa.

La estrepitosa caída del West Ham United en la Championship incrementó la presión sobre el volante mexicano en el balompié británico. Ante la preocupante falta de minutos en la segunda división, el mediocampista ya analiza seriamente un cambio de aires.

EDSON ÁLVAREZ SIGUE SIN JUGAR EN LA CHAMPIONSHIP ????



El mexicano una vez más se quedó fuera de la convocatoria en el empate entre los 'hammers' y Queens Park Rangers ???



Solo ha disputado 75' en la temporada (1° ronda de la Carabao Cup) ?? pic.twitter.com/fBZsd8SA3f — AS México (@ASMexico) October 9, 2026

Los rumores sobre su salida apuntan a destinos exóticos como el balompié de Arabia Saudita o los billetes verdes de la MLS norteamericana. El centrocampista necesita reencontrar la regularidad de forma urgente si desea mantenerse en la órbita del combinado nacional.

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