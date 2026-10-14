¿Qué dice la historia sobre la desventaja de los Dodgers en la serie?

Los Ángeles Dodgers tienen un contexto bastante desfavorable en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), frente a los Milwaukee Brewers. El conjunto de Dave Roberts está abajo en la serie 0-2. No es la primera vez que los Dodgers están en este contexto.

Al contar su etapa como Booklyn, Los Ángeles Dodgers se han visto superados en la serie por 0-2 en 12 ocasiones. Las remontadas no son la especialidad del conjunto angelino, pues en solo 4 ocasiones lograron la hazaña.

La primera vez que estuvieron en un contexto similar fue en la Serie Mundial de 1955. Luego de perder los dos primeros juegos ante los New York Yankees, los Dodgers vinieron de atrás para obtener su primer título de Serie Mundial. La serie quedó 4-3.

UN DIA COMO HOY,



4 de Octubre de 1955



Dodgers de Brooklyn



ganaron su primera SERIE MUNDIAL



derrotando a los Yankees en siete juegos! pic.twitter.com/AfWPy94wq6 — HIRAM BERMAN (@hiramberman) October 4, 2026

El segundo antecedente favorable fue en la Serie Mundial de 1965. Los Dodgers perdieron sus dos primeros partidos contra los Minnesota Twins, pero supieron remontar y levantar la serie, también en siete juegos.

?? UNA ÉPOCA DE PUROS CABALLOS EN LA LOMAS



¿Te imaginas esto hoy?



En la Serie Mundial de 1965 entre #Dodgers y #MNTwins ¡cada pitcher ganador lanzó un juego completo (los 7 juegos de la serie)!

Por si fuera poco, hubo 3 blanqueadas.

Sandy Koufax y Don Drysdale #Dodgers pic.twitter.com/2C9dZw5EqC — Julio Gabriel Rojas (LineUp) (@JulioGabrielRB) September 18, 2026

En la Serie Mundial de 1981, de nuevo contra los New York Yankees, el conjunto argelino se repuso de un 0-2 en contra para llevarse el campeonato en 6 juegos (4-2 la serie).

En 1981, Dodgers y Yankees se enfrentaron por última vez en Serie Mundial. En esa ocasión, Fernando Valenzuela brilló en la lomita.

El mexicano lanzó la ruta completa en el Juego 3, para que los Dodgers comenzaran la remontada que terminó con el título.

Revive el último ponche de? pic.twitter.com/Xzq7qFOxzJ — MLB México (@MLB_Mexico) October 21, 2024

El último antecedente positivo fue en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2020. En esa ocasión fue Atlanta Braves el club que perdió una ventaja de 0-2 en la serie. Bajo el formato burbuja, los Dodgers remontaron y se llevaron la serie en 7 juegos (4-3).

On This Day in #Dodgers History: October 13, 2020



The Dodgers fell 8-7 to Atlanta in Game 2 of the NLCS, despite a furious 9th-inning rally that nearly erased a 5-run deficit.



LA found itself down 2-0 in the series.



Sound familiar?



The Dodgers went on to win 4 of the next 5? pic.twitter.com/dLscC03HY3 — Gr8Danbino (@DodgersDan81) October 13, 2026

Pero no todo es a favor del conjunto de Dave Roberts. Como se mencionó anteriormente, los Dodgers cayeron en 8 ocasiones cuando la serie inició con una desventaja de 2-0. El balance es negativo, pero hay antecedentes que invitan a la esperanza de sus aficionados.

Milwaukee vs. LA Dodgers, juego 3

Este miércoles 14 de octubre se disputará el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Este duelo se llevará a cabo en el Dodger Stadium. Por los Dodgers abrirá el zurdo Blake Snell; por los Brewers lo hará el zurdo Robert Gasser.

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