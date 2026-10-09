Dodgers designan a Skubal y Yamamoto para primeros dos juegos de la Serie de Campeonato

Los Angeles Dodgers definieron a Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto como sus abridores para los dos primeros encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Milwaukee Brewers. El mánager Dave Roberts confirmó este viernes que Skubal abrirá el domingo, mientras que Yamamoto tomará la pelota para el segundo partido, en una serie que comenzará en el American Family Field.

La decisión responde a la planificación del cuerpo técnico para aprovechar el descanso entre rondas y distribuir las cargas de trabajo de sus principales lanzadores. Los Dodgers avanzaron tras eliminar a los Atlanta Braves en cuatro juegos, por lo que pudieron reorganizar su rotación antes de disputar el boleto a la Serie Mundial.

Skubal, uno de los refuerzos incorporados durante la fecha límite de traspasos, tendrá la responsabilidad de iniciar el primer encuentro. Su actuación anterior en la postemporada fue de seis entradas, una carrera limpia permitida, dos hits, dos boletos y siete ponches.

El primer juego está programado para las 8 p. m., hora del este de Estados Unidos, y será transmitido por FOX, FOX Deportes y FOX One.

Una rotación que ha marcado diferencias en la postemporada

Los cuatro abridores de Los Ángeles —Skubal, Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow— acumularon una efectividad conjunta de 1.69 en la Serie Divisional contra Atlanta, con cuatro carreras limpias permitidas en 21 entradas y un tercio. Ese registro fue el segundo mejor entre las rotaciones que participan en la postemporada de este año.

Los lanzadores abridores de los Tampa Bay Rays encabezan esa estadística, con una efectividad de 1.65 en 16 entradas y un tercio, con tres carreras limpias.

Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, destacó la respuesta del grupo durante la ronda anterior y expresó su expectativa para la siguiente fase.

“No fue sorprendente ver cómo se desarrolló todo”, dijo Friedman. “Pero la forma en que salieron a competir, la manera en que se desafiaron entre sí, nos entusiasma para esta próxima ronda y esperamos que nos lleven lejos en los partidos y sean una parte fundamental para, con suerte, ganar ocho juegos más”.

Yamamoto abrirá el segundo encuentro después de haber trabajado en el tercer partido contra los Braves. En aquella salida lanzó siete entradas, permitió una carrera limpia y cuatro hits, concedió un boleto y ponchó a 10 bateadores.

La planificación también contempla la posibilidad de que el japonés vuelva a estar disponible para un eventual sexto juego de la serie con su descanso habitual. Desde que llegó a los Dodgers, Yamamoto no ha comenzado partidos con menos de cinco días de recuperación. Aunque manifestó que estaría dispuesto a lanzar con menos descanso o incluso como relevista, el equipo intentará mantener su calendario normal mientras las circunstancias lo permitan.

Snell aparece proyectado para el tercer partido. En el segundo juego de la Serie Divisional lanzó tres entradas y dos tercios, permitió una carrera limpia y tres hits, otorgó cinco boletos y registró cinco ponches. Su preparación reciente estuvo condicionada por una molestia en la ingle izquierda que se agravó a mediados de septiembre y limitó su actividad durante dos semanas y media. Un descanso más prolongado antes de su próxima salida podría darle tiempo para trabajar en su mecánica.

Glasnow, por su parte, quedaría como abridor para el cuarto encuentro. Frente a Atlanta trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió una carrera limpia y un hit, concedió cinco boletos y ponchó a cinco bateadores.

El derecho mantiene un registro de siete victorias y ninguna derrota en partidos de postemporada en los que ha lanzado. Su ubicación como cuarto abridor refleja la profundidad de una rotación que fue determinante en la conquista del título de 2025 y que vuelve a ser una pieza central en el intento de Los Ángeles por lograr un tercer campeonato consecutivo.

Del lado de Milwaukee, todavía no se había anunciado oficialmente el orden de sus abridores. Jacob Misiorowski, sin embargo, aparecía como el posible encargado de iniciar el primer juego frente a Skubal, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Americana durante dos temporadas consecutivas. El lanzador de los Dodgers, además, figura entre los candidatos a recibir el galardón de la Liga Nacional este año.

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