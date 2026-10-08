Tampa Bay celebró su avance a la serie de campeonato con burlas a los Yankees

Los New York Yankees fueron dominados por completo en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS). Los Tampa Bay Rays se llevaron la victoria 4-3 en el Yankees Stadium y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los peloteros de los Rays se burlaron de los Yankees en su propia casa club.

Con una buena actuación del pitcheo de relevo, los Tampa Bay Rays se llevaron esta ajustada victoria. El abridor Nicholas Martínez permitió un par de carreras en tres innings. Pero los relevistas Ian Seymour, Griffin Jax, Cam Booser, Kevin Kelly y Bryan Baker mantuvieron a raya a la ofensiva neoyorquina que solo pudo anotar una carrera.

“La idea era poner presión desde el primer inning: embasarnos, mover las bases y crear caos en el terreno. Cuando juegas rápido y agresivo, obligas al rival a cometer errores o a jugar bajo tensión”, dijo Taylor Walls tras la victoria.

A pesar de que estaban en el Yankee Stadium, esto no le cortó la inspiración a los peloteros de los Rays para celebrar su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En el Dugout visitante se escuchó el icónico tema de Frank Sinatra, “Theme from New York, New York”. Esta canción se reproduce tradicionalmente en el Yankee Stadium tras las victorias del conjunto local.

Esta fue la primera vez en la historia de Tampa Bay que logran despachar una Serie Divisional de la Liga Americana por vía rápida. Una dulce victoria en el Yankees Stadium.

Rays are playing the Yankees' win song while celebrating in the away clubhouse pic.twitter.com/BNfSihE8Ia — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) October 8, 2026

Los Tampa Bay Rys esperan a su rival para la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La serie entre los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians tiene una ligera ventaja para Chicago 2-1. El primer juego de la Serie de Campeonato está programada para el 12 de octubre.

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