Insólita jugada en MLB: El techo le niega remontada a Padres contra Brewers

Los Milwaukee Brewers se quedaron con un triunfo de 3-2 sobre los San Diego Padres en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, pero la jugada que definió el encuentro llegó en circunstancias poco habituales.

Con un corredor en primera y un out en la novena entrada, Ty France conectó un elevado que parecía tener la distancia suficiente para convertirse en un jonrón y darle la ventaja a San Diego. Sin embargo, la pelota impactó una estructura del techo del American Family Field, cambió ligeramente su trayectoria y terminó en el guante del jardinero venezolano Jackson Chourio.

La atrapada significó el segundo out del episodio y evitó que los Padres tomaran la delantera. San Diego terminó perdiendo 3-2 y quedó abajo 1-0 en la serie al mejor de cinco.

¿Por qué el batazo de Ty France no fue jonrón?

La jugada estuvo determinada por las reglas de terreno del American Family Field. De acuerdo con estas disposiciones, una pelota bateada que golpea el techo o alguno de sus cables en territorio bueno continúa en juego y puede ser atrapada para conseguir un out.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con el batazo de Ty France. La pelota salió de su bate a 105.3 mph, con un ángulo de salida de 49 grados, y terminó siendo atrapada a 325 pies del plato.

Los Padres impugnaron la decisión al considerar que el batazo podía haber sido foul, pero la protesta no prosperó.

“En la reunión de umpires de hoy bromeamos al preguntar qué pasaría si la pelota impactaba el techo. Y era improbable, pero ocurrió”, dijo el piloto de San Diego, Craig Stammen. “Desafortunadamente fue una jugada accidental que nos afectó. Parecía posible que fuera un jonrón. Pero las cosas no salieron bien”.

France tampoco pudo ocultar su desconcierto por una jugada que terminó cambiando el desenlace del partido.

“Realmente no he podido asimilarlo del todo”, dijo France. “Pero fue un batazo que cambió el rumbo del partido”.

Jackson Chourio atrapó la pelota que podía darle la ventaja a San Diego

Mientras Ty France observaba el batazo desde el plato, Jackson Chourio siguió la trayectoria de la pelota desde los jardines.

El venezolano explicó que desde el contacto consideró la posibilidad de realizar la atrapada, aunque la pelota modificó ligeramente su dirección después de impactar la estructura del estadio.

“No estaba muy seguro de si realmente había golpeado algo”, dijo Chourio. “Desde que salió del bate, pensé que tenía posibilidades de atrapar esa pelota, y lo único que noté fue que cambió ligeramente de dirección”.

La jugada permitió a Milwaukee conservar la ventaja de 3-2. Después, Jackson Merrill conectó un elevado al jardín derecho para completar el segundo out, mientras Trevor Megill terminó el encuentro con el salvamento.

William Contreras puso adelante a los Brewers con un jonrón

Antes de la polémica jugada del noveno inning, William Contreras había sido el encargado de romper el empate.

El venezolano conectó un jonrón solitario de 406 pies frente al cubano Adrián Morejón en la séptima entrada, con cuenta de 3-2, para colocar a los Brewers arriba 3-2.

Contreras había bateado apenas de 20-1 contra los Padres durante la temporada, pero respondió en el momento más importante del primer juego de la serie.

El receptor tres veces seleccionado al Juego de Estrellas celebró el batazo mirando hacia el dugout de Milwaukee mientras la pelota superaba la barda entre el jardín derecho y el central.

Su cuadrangular también tuvo una repercusión particular para su familia. William Contreras se convirtió, junto con su hermano Willson Contreras, en parte del quinto par de hermanos que conectan jonrones durante una misma postemporada, según el Elias Sports Bureau.

Brewers sobreviven a varias amenazas de los Padres

La victoria de Milwaukee también se explicó por la capacidad de su bullpen para contener las oportunidades de San Diego durante las últimas entradas.

Los Padres llenaron las bases en la séptima entrada frente al dominicano Abner Uribe, pero DL Hall entró al relevo y retiró a Jackson Merrill con un elevado al jardín izquierdo para terminar con la amenaza.

En la octava, San Diego volvió a colocar corredores en primera y segunda después de que Hall concediera un par de bases por bolas. Austin Hays conectó un elevado al jardín derecho que permitió avanzar a Samad Taylor hasta tercera, pero los Padres no pudieron igualar el marcador.

Después, Trevor Megill ponchó a Fernando Tatis Jr. con tres lanzamientos para dejar corredores en las esquinas.

Megill también permitió un sencillo de Dustin Harris para abrir el noveno episodio, pero consiguió cerrar el encuentro y asegurar el triunfo de los Brewers.

“Megill estuvo magistral”, señaló Murphy. “Los cinco relevistas hicieron un trabajo tremendo”.

Milwaukee toma ventaja en la Serie Divisional

El triunfo permitió a los Brewers ganar por decimosexta ocasión en sus últimos 19 partidos y tomar ventaja de 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

San Diego, que había perdido apenas cuatro de sus 24 encuentros anteriores antes de este compromiso, tampoco pudo aprovechar la salida anticipada de Jacob Misiorowski, quien fue retirado después de cuatro entradas.

El segundo juego de la serie enfrentará a Michael King, por los Padres, y Logan Henderson, por Milwaukee. King terminó la temporada con marca de 12-10 y efectividad de 3.21, mientras Henderson registró 11-3 y 2.47.

Para San Diego, el siguiente encuentro será la oportunidad de igualar la serie antes de trasladarse a su estadio. Para Milwaukee, una victoria en el segundo juego pondría al equipo a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda.

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