Tarik Skubal, el elegido por los Dodgers para abrir la serie ante los Atlanta Braves

Los Angeles Dodgers ya tienen definido al encargado de abrir su camino en la Serie Divisional de la Liga Nacional: Tarik Skubal será el abridor del primer partido contra los Atlanta Braves este sábado por la tarde. La decisión coloca al zurdo frente a uno de los principales desafíos de la postemporada y deja a Yoshinobu Yamamoto fuera de la apertura inicial.

Skubal llegó a Los Angeles durante la temporada procedente de los Detroit Tigers y se convirtió en una de las piezas más importantes de la rotación. El lanzador ha ganado los dos últimos premios Cy Young de la Liga Americana, una distinción que refleja el nivel que ha mostrado antes de afrontar su primera serie de esta postemporada con los Dodgers.

Yamamoto, MVP de la Serie Mundial de 2025 y candidato al Cy Young de la Liga Nacional, era una de las posibilidades consideradas para comenzar el enfrentamiento. Su habitual periodo de descanso de al menos cinco días habría permitido que estuviera disponible para un eventual quinto partido, pero finalmente los Dodgers optaron por Skubal para el encuentro inaugural.

La decisión también tiene un componente estadístico. Durante la temporada regular, Atlanta tuvo mejores números contra lanzadores derechos, con un OPS de .730, que frente a los zurdos, ante quienes registró .696. La posibilidad de utilizar a Skubal en los Juegos 1 y 5 podría influir en la planificación de Los Angeles, mientras que Blake Snell aparece como una alternativa para el segundo encuentro.

Your NLDS Game 1 starter, Tarik Skubal. pic.twitter.com/OzncjuZXMg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 2, 2026

Atlanta debe reorganizar su plan de pitcheo

Los Braves llegan a Los Angeles después de eliminar a los Philadelphia Phillies en tres partidos durante la Serie de Comodines. La exigencia de esa serie modificó especialmente la situación de Chris Sale, quien inicialmente estaba previsto para abrir el segundo encuentro de la Serie Divisional este domingo.

Sale, de 37 años, fue utilizado como relevista en el decisivo tercer partido contra Philadelphia. Lanzó 21 veces y consiguió cuatro outs, una actuación que podría considerarse como su sesión de bullpen entre aperturas, aunque el contexto hace más complicada su utilización inmediata.

El zurdo había trabajado el martes en el primer juego de la serie y durante buena parte de la temporada ha contado con periodos prolongados de descanso. Por ello, volver a lanzar con cuatro días de diferencia después de una aparición de relevo en un partido de eliminación podría representar una carga considerable en este momento de los playoffs.

Walt Weiss reconoció que Atlanta tendrá que apoyarse especialmente en su bullpen durante los dos primeros partidos. El mánager mantiene abierta la posibilidad de utilizar a Sale como abridor del Juego 2, pero explicó que el estado físico del lanzador será determinante.

“Es uno de los temas que discutiremos esta mañana antes de partir”, dijo Weiss. “Gran parte de la decisión dependerá de cómo se sienta Chris. Ciertamente no queremos ponerlo en riesgo ni comprometer su salud. Simplemente se sintió muy bien ayer al llegar al estadio, y por eso estuvo disponible para lanzar. Ha tenido que esforzarse mucho últimamente. Así que optaremos por darle más descanso si la decisión está reñida”.

El enfrentamiento entre Dodgers y Braves reúne a dos de los ocho equipos que comienzan este sábado las Series Divisionales de las Grandes Ligas. Las cuatro eliminatorias se disputarán al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1, y los ganadores avanzarán a las Series de Campeonato, que tendrán series al mejor de siete.

Los números de la temporada regular colocan a Los Angeles con 100 victorias y 62 derrotas, mientras Atlanta terminó con 94-68. Los Dodgers anotaron 801 carreras, conectaron 204 jonrones y registraron un OPS de .762. Los Braves produjeron 693 carreras, sumaron 188 cuadrangulares y finalizaron con un OPS de .721.

El antecedente directo, sin embargo, favoreció a Atlanta. Los Braves ganaron cinco de los seis enfrentamientos disputados contra los Dodgers durante la temporada regular. En los playoffs, Los Angeles tiene ventaja de 3-2 en las cinco series anteriores entre ambas organizaciones, aunque Atlanta ganó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021 antes de conquistar la Serie Mundial.

Las otras Series Divisionales también presentan enfrentamientos entre equipos con historias y registros diferentes. Cleveland Guardians y Chicago White Sox volverán a enfrentarse después de terminar separados por apenas una victoria en la División Central de la Liga Americana. Tampa Bay Rays, que consiguieron el mejor registro de la Liga Americana con 98 triunfos, se medirán con los New York Yankees, mientras que Milwaukee Brewers, el mejor equipo de toda la temporada con 103-59, enfrentarán a San Diego Padres, que ganaron cuatro de sus seis duelos de temporada regular.

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