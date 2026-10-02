Atlanta Braves, la piedra en el zapato de los Dodgers

La Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS 2026), entre Los Angeles Dodgers y los Atlanta Braves arranca este sábado 03 de octubre. Dave Roberts y sus dirigidos han tenido problemas para superar a Atlanta, el equipo que más los hizo perder en la temporada.

Los Ángeles Dodgers llegaron a estas instancias con un paso firme al registrar 100 victorias en la temporada regular. Los Dodgers fueron sólidos, pero delante tendrán a un rival que les ha hecho ver sus costuras.

Los Atlanta Braves llegan inspirados a esta serie después de vencer a los Philadelphia Phillies en las Series de Comodines. Pero Atlanta también llega a esta fase como el equipo que más victorias le sacó a los Dodgers en la temporada.

El gran obstaculo de los Dodgers

Los Atlanta Braves dominaron a Los Ángeles Dodgers en la temporada regular con una serie que finalizó 5-1. La ofensiva de los Dodgers se ha mantenido a raya ante el pitcheo de Atlanta.

Solo el primer juego de la serie en la temporada fue ganado por los Dodgers. En ese primer compromiso el conjunto argelino se llevó la victoria por 1-3 en el Dodger Stadium. Pero esa seguidilla de juegos terminó con una buena recuperación de Atlanta y un pitcheo que solo permitió 4 carreras en dos juegos.

En el Truist Park los juegos fueron más cerrados, pero el ganador siempre fue el mismo. En los juegos del mes de agosto, Atlanta se barrió la serie con triunfos 3-4, 5-6 y una última blanqueada por 0-1. En el último encuentro se lució Chris Sale al lanzar las 9 entradas y propinar 11 ponches.

Todo está servido para el inicio de esta serie. El primer juego se desarrollará el sábado 03 de octubre en el Dodger Stadium. El que logre conseguir tres victorias obtendrá su pase a las finales de conferencia.

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