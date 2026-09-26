Vladimir Guerrero Jr. pide disculpas tras polémica sobre su contrato millonario

Vladimir Guerrero Jr. reconoció que sus declaraciones sobre el contrato de $500 millones que firmó con los Toronto Blue Jays no expresaron lo que realmente quería decir y ofreció disculpas a sus aficionados y compañeros de equipo.

El dominicano habló este viernes, a través de un traductor, después de varios días de críticas por unas declaraciones realizadas durante una entrevista en español con el programa de televisión dominicano “Grandes Ligas”. Un fragmento de esa conversación se hizo público el miércoles, aunque el programa completo será emitido el 4 de octubre.

“La principal razón por la que estoy aquí es porque lamento mis comentarios del otro día”, dijo Guerrero. “Siento desde el corazón que mis aficionados, mis compañeros de equipo, necesitaban una disculpa de mi parte y por eso estoy aquí. Obviamente, también estoy aquí porque voy a decirle a todo el mundo que voy a seguir trabajando duro para hacer que mi contrato sea uno excelente”.

"He told me that what I did was wrong."



Vladimir Guerrero Jr. says he spoke with his father, who advised him to apologize. pic.twitter.com/mnelRs1TUq — Sportsnet (@Sportsnet) September 25, 2026

El primera base también explicó que reflexionó sobre sus palabras después de la polémica y concluyó que no había expresado correctamente lo que quería comunicar.

“Lo pensé un poco y sentí que los comentarios que hice el otro día no son realmente lo que quería decir, y realmente siento que todos, mis aficionados, todos, merecen una disculpa de mi parte y esa es la principal razón por la que estoy aquí hoy”.

Guerrero también señaló que habló con su padre, el miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, y que presentó sus disculpas a sus compañeros de los Blue Jays.

Una temporada marcada por lesiones y números por debajo de su carrera

La polémica llegó después de una temporada complicada para Guerrero, quien afrontó problemas físicos y no consiguió repetir el nivel ofensivo mostrado durante la campaña anterior.

El dominicano llegó al viernes con un promedio de bateo de .263, nueve jonrones y 56 carreras impulsadas. Esas cifras representan sus registros más bajos de cuadrangulares y carreras impulsadas en una temporada completa.

Guerrero se vio afectado durante el año por una lesión en la espalda, una conmoción cerebral y molestias en el tendón de la corva derecho. Su producción contrastó con los números que acumulaba hasta ese momento en su carrera: promedio de .285, 192 jonrones, 647 carreras impulsadas y un OPS de .840.

La campaña anterior había terminado de una manera muy diferente. Guerrero conectó ocho cuadrangulares durante la postemporada y ayudó a Toronto a llegar hasta el séptimo partido de la Serie Mundial, donde los Blue Jays perdieron ante Los Angeles Dodgers en 11 entradas.

“Ha sido un año decepcionante para mí”, reconoció Guerrero. “No pude ayudar más a mi equipo a conseguir nuestro objetivo, lo cual es difícil para mí”.

Sus declaraciones sobre el contrato habían sido realizadas durante el primer año del acuerdo por $500 millones y 14 temporadas. En aquella entrevista, Guerrero explicó que el dinero estaba relacionado con lo que había conseguido previamente y no con lo que necesariamente produciría en el futuro.

“No me pagaron porque vaya a batear 40 jonrones todos los años”, afirmó. “Me pagaron por lo que ya había conseguido. La gente está confundida sobre eso, pero yo pienso igual que ellos. A veces incluso me digo a mí mismo: ‘Hermano, te dieron todo ese dinero y aquí estás sin hacer nada’. Lo intento”.

Vladimir Guerrero Jr. opens up on his slump year: “They didn’t pay me to hit 40 every year. They paid me for what I already did.”



I want people to understand one thing. The money they gave me wasn’t for what I’m going to do. It was for what I already did. They didn’t pay me? pic.twitter.com/ALPlCgmKjw — Master Flip | Phillip Feliz ?? (@Masterflip_) September 23, 2026

Después de la derrota del miércoles ante Baltimore, resultado que dejó a Toronto fuera de la contienda por la postemporada, Guerrero había dicho que mantenía sus declaraciones. Dos días después, cambió su postura y ofreció públicamente las disculpas que consideró necesarias.

El contrato del dominicano es el tercero de mayor valor total en la historia de las Grandes Ligas, por detrás del acuerdo de $765 millones por 15 años de Juan Soto con los New York Mets y los $700 millones por 10 temporadas de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers.

El vínculo de Guerrero incluye, además, un bono récord de firma de $325 millones, diseñado para proteger ese dinero ante una eventual interrupción laboral.

Sigue leyendo:

· El cubano Aroldis Chapman alcanza los 400 salvados en MLB y se mete en un selecto club

· Por cuarto año seguido: Shohei Ohtani vendió más camisetas que cualquier otro pelotero de Grandes Ligas

· Los Dodgers establecieron un nuevo récord de asistencia para la franquicia