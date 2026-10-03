Aaron Judge se pierde la Serie Divisional de los Yankees contra Tampa Bay Rays

Los New York Yankees afrontarán la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tampa Bay Rays sin su capitán, Aaron Judge. El tres veces MVP de la Liga Americana quedó fuera del roster de 26 jugadores para la serie al mejor de cinco partidos, mientras continúa su recuperación de una lesión en la pantorrilla.

Judge no juega desde el 16 de septiembre y su ausencia se suma a una temporada marcada por los problemas físicos. El jardinero estuvo fuera entre el 31 de mayo y el 8 de septiembre por una fractura de costilla y solo pudo disputar siete encuentros antes de sufrir una distensión en la pantorrilla derecha.

El capitán de los Yankees terminó participando en apenas 66 partidos durante la temporada regular. En ese periodo bateó para .241, con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871. Su producción fue todavía más limitada durante septiembre, cuando registró promedio de .174, un cuadrangular y tres carreras impulsadas.

Aaron Judge (right calf strain) will not be on the Yankees' ALDS roster, per multiple reports including MLB's @BryanHoch. pic.twitter.com/yCF77lZ52l — MLB (@MLB) October 3, 2026

Giancarlo Stanton, por su parte, sí fue incluido en el roster pese a que tampoco ha jugado desde el 24 de abril. El bateador arrastra problemas musculares en ambas pantorrillas y estuvo disponible durante la Serie de Comodines contra los Boston Red Sox, aunque no llegó a participar en ninguno de los dos encuentros.

Cambios en los rosters antes de las Series Divisionales

Los Yankees realizaron otros movimientos para completar su plantilla. El zurdo Ryan Weathers fue incorporado después de permanecer fuera desde el 22 de agosto por una distensión del flexor del antebrazo izquierdo. Su llegada elevó a 11 el número de lanzadores del roster.

El utility Amed Rosario quedó fuera después de disputar dos apariciones al bate durante la Serie de Comodines, en las que consiguió una base por bolas y sufrió un ponche.

Tampa Bay también presentó cambios en su grupo de lanzadores. Su roster de 12 pitchers incluye al derecho Cole Susler y al zurdo Steven Matz, mientras que quedaron fuera los derechos Brody Hopkins, Casey Legumina y Manuel Rodríguez.

La serie entre Cleveland Guardians y Chicago White Sox también tendrá novedades. Cleveland decidió dejar fuera a Rhys Hoskins, quien permanece en la lista de lesionados desde el 19 de agosto por una inflamación en la zona lumbar y había estado trabajando en Columbus durante las últimas semanas.

Chicago incorporó al derecho Tyler Davis y dejó fuera a Huascar Brazobán. El mánager Will Venable explicó que la decisión estuvo relacionada con la composición del lineup de Cleveland, que cuenta con más bateadores ambidiestros y tuvo mejores números frente a lanzadores zurdos.

Brazobán había participado en el segundo partido de la barrida ante Houston. En esa aparición enfrentó a tres bateadores: golpeó al primero, ponchó al segundo y permitió un sencillo al tercero.

En la serie entre San Diego Padres y Milwaukee Brewers, los Padres mantuvieron sin cambios el roster utilizado durante la barrida sobre los Chicago Cubs. Joe Musgrove permaneció en la plantilla después de regresar de una cirugía Tommy John y realizar su primera aparición desde 2024, cuando lanzó una novena entrada sin permitir carreras en el primer encuentro.

San Diego colocó temporalmente a Walker Buehler en la lista de paternidad por un periodo de uno a tres días y lo reemplazó durante ese lapso con el derecho Randy Vásquez.

Milwaukee, en cambio, mantuvo al zurdo Kyle Harrison pese a su irregular cierre de temporada. Después de registrar una efectividad de 2.79 a finales de agosto, permitió 24 carreras, 21 de ellas limpias, en nueve entradas durante cuatro apariciones entre el 31 de agosto y el 17 de septiembre. Terminó la campaña con marca de 11-5 y efectividad de 4.20.

Los Brewers llevaron 13 lanzadores, uno más que en la postemporada de 2025. Dustin May también quedó incluido pese a una efectividad de 5.65 en 10 aperturas después de llegar desde St. Louis antes del cierre del mercado de cambios. Joey Ortiz fue incluido tras perderse los dos últimos partidos de la temporada regular por problemas en la rodilla y el abdomen.

Dodgers y Braves también ajustan sus plantillas

Los Atlanta Braves incorporaron a los derechos JR Ritchie y AJ Smith-Shawver, además del jardinero Lane Thomas, para la Serie Divisional contra Los Angeles Dodgers. Los tres ocuparon los lugares de Dominic Smith, Luke Williams y DaShawn Keirsey Jr.

Here’s your 26-man roster for the NLDS. pic.twitter.com/QwAi3MnYUx — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 3, 2026

Thomas no disputó los últimos 18 encuentros de la temporada regular debido a una distensión en el músculo intercostal izquierdo, pero fue incluido para la postemporada.

Los Dodgers, que buscan conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, llevarán 12 lanzadores y 14 jugadores de posición. Entre las novedades está el debut en playoffs del novato Josue De Paula, quien bateó para .323 con un jonrón y siete carreras impulsadas en 11 partidos después de ser promovido directamente desde Double-A.

Dalton Rushing quedó fuera debido a una lesión en el codo que le permite únicamente participar como bateador. Alex Call tampoco fue incluido, mientras Hyeseong Kim regresó al equipo con un posible papel como corredor emergente y reemplazo defensivo.

Los Angeles también dejó fuera a los zurdos Justin Wrobleski y Jack Dreyer, además de los derechos Emmet Sheehan y Kyle Hurt.

Sigue leyendo:

· Atlanta Braves, la piedra en el zapato de los Dodgers

· Tarik Skubal, el elegido por los Dodgers para abrir la serie ante los Atlanta Braves

· El cubano Yordan Álvarez y el venezolano Gabriel Moreno, campeones de bateo de las Grandes Ligas