Milwaukee se lleva el primero de la serie contra los Dodgers

Los Milwaukee Brewers comenzaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria por 2-1 sobre Los Angeles Dodgers, en un encuentro definido por la capacidad del equipo local para resistir la presión y aprovechar sus oportunidades ofensivas. El triunfo del domingo en American Family Field les permitió tomar ventaja en una eliminatoria que enfrenta a dos equipos que ganaron más de 100 partidos durante la temporada regular.

La diferencia llegó en la quinta entrada, cuando el novato Luis Lara conectó un sencillo productor ante Tarik Skubal para llevar al plato a Garrett Mitchell. Milwaukee sostuvo esa ventaja gracias al trabajo de su bullpen, que frenó los intentos de remontada de Los Ángeles durante el tramo final del encuentro.

El resultado también rompió una racha adversa para los Brewers, que habían perdido siete partidos consecutivos de postemporada frente a los Dodgers, incluida la barrida sufrida en la Serie de Campeonato del año pasado. En aquella ocasión, Los Ángeles ganó el primer juego como visitante y después no volvió a perder en la eliminatoria.

Esta vez, Milwaukee defendió su casa y encontró respuestas incluso cuando su abridor, Jacob Misiorowski, atravesó momentos complicados.

El derecho permitió cinco imparables y otorgó tres bases por bolas en cuatro entradas y un tercio. Aunque los Dodgers consiguieron hacerlo trabajar intensamente, solo pudieron anotarle una carrera.

Turang y Lara cambian el rumbo del encuentro

Los Dodgers golpearon primero en el segundo inning. Shohei Ohtani recibió una base por bolas y anotó gracias a un sencillo productor de Andy Pages, quien conectó una rola hacia el jardín derecho. Después, Los Ángeles llenó las bases con un out, luego de que Kyle Tucker negociara un pasaporte tras un turno de 10 lanzamientos.

Misiorowski necesitó 35 lanzamientos en esa entrada para salir del apuro. Su respuesta llegó cuando dominó a Kiké Hernández con una rola que terminó en doble matanza, gracias a las intervenciones defensivas del campocorto Cooper Pratt y del segunda base Brice Turang.

Aunque no mostró su velocidad habitual ni tuvo su mejor repertorio para ponchar bateadores, el abridor consiguió limitar el daño. En el cuarto episodio también debió superar una controvertida decisión arbitral por un balk, que le quitó lo que pudo haber sido el último out de la entrada. Finalmente, ponchó a Tucker con un cutter para cerrar el capítulo.

La reacción ofensiva de Milwaukee llegó de inmediato. Turang abrió la parte baja del cuarto inning con un cuadrangular ante Skubal, quien se había colocado en ventaja de 2-0 en la cuenta antes de lanzar una recta que quedó en una zona favorable para el bateador. El batazo terminó en el bullpen local del jardín izquierdo-central y empató el marcador.

En el quinto episodio, los Brewers volvieron a fabricar una carrera sin depender de un jonrón. Mitchell recibió una base por bolas y avanzó a segunda mediante un toque de sacrificio de Pratt. Lara, también novato, conectó entonces el sencillo que envió a Mitchell al plato.

Milwaukee llenó las bases con dos outs, pero Skubal evitó que la desventaja aumentara al dominar a William Contreras con un elevado al jardín derecho.

El bullpen local se encargó después de proteger la diferencia hasta el final. El mánager Pat Murphy destacó la capacidad de Misiorowski para resolver las situaciones de mayor presión, incluso cuando sus lanzamientos no alcanzaron su mejor nivel.

“Su repertorio no fue excelente, no, no lo fue, pero sigue siendo bastante bueno”, afirmó Murphy.

El segundo juego se disputará este lunes en Milwaukee. Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers, mientras que Logan Henderson será el encargado de subir al montículo por los Brewers. Yamamoto llega con marca de 8-1 y efectividad de 2.14 en 11 apariciones de postemporada; Henderson, por su parte, lanzó más de cinco entradas y permitió dos carreras en su anterior apertura de playoffs, ante San Diego.

Los Ángeles buscará recuperarse después de dejar nueve corredores en base, batear de 6-1 con hombres en posición de anotar y conectar tres rodados para doble matanza. En los playoffs, los Dodgers acumulan ahora apenas dos hits en 22 turnos con corredores en posición de anotar.



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