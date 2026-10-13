Se habría acabado la paciencia con Shoei Ohtani en los Dodgers

En el American Family Field de Milwaukee, los Dodgers cayeron 4-7 ante los Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El conjunto angelino ya tiene una desventaja en la serie por 2-0. Los señalamientos van sobre su estrella, Shoei Ohtani.

Con una gran actuación del venezolano William Contreras, (4-3 con un jonrón), los Milwaukee Brewers toman una buena ventaja en la serie. Los Dodgers vuelven a estar contra la espada y la pared. Shohei Ohtani sigue sin aportar en ofensiva.

Luego del segundo juego, en unas declaraciones difundidas por The Athletic, Dave Roberts habló sobre la actuación de Shoei Ohtani. El pelotero japonés se marchó de 4-0 en el encuentro.

“Si, obviamente no ha sido bueno (…) Él no se siente bien. Para mí se trata de tener una conversación con él mañana. Tratar de averiguar qué es lo mejor para él y para nosotros. Sin duda se a ganado esa conversación y la merece.La tendré con él mañana”, dijo el manager de los Dodgers.

Dodgers will consider benching Shohei Ohtani for Game 3 of the NLCS, per @Ken_Rosenthal pic.twitter.com/muzTjH7yzv — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) October 13, 2026

Ohtani podría salir del Line Up

En este sentido, el puesto de Shoei Ohtani en el Line Up inicial podría estar en peligro. Los Dodgers necesitan a alguien que responda con el madero y su estrella japonesa no está haciendo ese trabajo.

En lo que va de los Playoffs, Ohtani solo tiene 3 hits en 20 turnos al bate. El bateador designado de los Dodgers acumula 3 boletos y 7 ponches en lo que va de series eliminatorias. Estos son números poco habituales en Ohtani. Su reemplazo en el Line Up podría ser Josue De Paula.

Rosenthal: Dodgers will discuss benching Shohei Ohtani in Game 3 of NLCS.



Josue De Paula would be top candidate to take his spot in lineup. pic.twitter.com/JBcTUvzsDe — Underdog MLB (@UnderdogMLB) October 13, 2026

El próximo juego de Los Ángeles Dodgers será este miércoles 14 de octubre. El tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se jugará en el Dodger Stadium. Allí se sabrá cuál fue la decisión tomada por Dave Roberts.

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