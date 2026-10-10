Iván Zamorano elogió el talento de Gilberto Mora

Gilberto Mora sigue acaparando miradas y elogios en varias personalidades del fútbol mundial. Iván Zamorano, legendario delantero chileno, se sumó a los elogios sobre el futbolista de los Xolos de Tijuana. Zamorano le ofreció un consejo a Mora.

En una entrevista con Claro Sports, Iván Zamorano reconoció que Gilberto Mora es la joya más preciada que tiene el fútbol mexicano en la actualidad. Mora solo tiene 17 años.

“Es indudable que Gilberto ya no es una sorpresa, es una realidad del fútbol mexicano, es el mayor proyecto que tiene hoy el fútbol mexicano”, dijo el legendario futbolista chileno.

SE RINDE ANTE GIL MORITA???



"Gilberto ya no es una promesa, es una realidad. Me parece que es muy importante que emigre al extranjero"



??Iván Zamorano, exfutbolista profesional pic.twitter.com/UJKNpIdhB1 — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Ivan Zamorano destacó la madurez del futbolista de los Xolos de Tijuana a su corta edad. Esto es un factor que puede ir de la mano y ser un potenciador de su talento.

“Es un chico muy centrado, cada vez que lo veo dando alguna declaración se ve muy humilde, muy sencillo (…) Así que me alegro por él, por el fútbol mexicano de haber encontrado esta joya”, agregó el exjugador del Real Madrid y del Club América.

Un consejo para Gilberto Mora

Iván Zamorano, desde su experiencia, considera que es primordial que Gilberto Mora de el salto al Viejo Continente. “Bam Bam” salió de Chile para jugar en Europa cuando tenía 21 años.

“Me parece muy importante para él emigrar al extranjero, es indudable que tiene que seguir progresando, adquiriendo experiencia, madurez”, agregó zamorano.

Gilberto Mora tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana. Según informaciones de Transfermarkt, el vínculo de Mora con los Xolos finaliza en junio de 2029. El valor de mercado de Mora ronda los $28 millones de dólares.

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