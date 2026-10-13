Rafa Márquez consigue el respaldo de Carlos Hermosillo

El proceso de Rafa Márquez al mando de la selección mexicana no empezó muy bien. El “Káiser” tiene uno de los perores arranques de los últimos años. Carlos Hermosillo salió en defensa del proyecto de Rafa Márquez.

Carlos Hermosillo jugó casi 100 partidos con la camiseta de la selección mexicana en los que pudo marcar 34 goles. Hermosillo es un histórico dentro del conjunto azteca. Las palabras de Hermosillo son escuchadas y el exfutbolista alzó su voz para pedir paciencia para Rafa Márquez.

“Ojalá los genios del fútbol que se creen genios, pues respeten un proceso y entiendan que los procesos no se hacen de la noche a la mañana. Acuérdense lo primero que nadie esperábamos el resultado que tuvo Javier Aguirre”, dijo Carlos Hermosillo a los medios.

Carlos Hermosillo habló sobre los primeros resultados de Rafa Márquez con la selección y además, destacó el trabajo que hizo Aguirre en la Copa del Mundo.



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El inicio de Rafa Márquez y Javier Aguirre

Carlos Hermosillo comparó ambos procesos. El exfutbolista considera que el paso del “Vasco” por El Tri inició lento, pero luego terminó enderezando su rumbo. Hermosillo cree que esto mismo le puede pasar a Rafa Márquez.

“Nadie teníamos fe en lo que iba a pasar con la selección y maravillosamente tuvo una conexión extraordinaria, se logró algo, yo digo si no extraordinario, algo bueno para el fútbol mexicano, y se cerró muy bien, se cerró muy bien. Entonces pues eso quiere decir que hay que darle tiempo”, argumentó.

Javier Aguirre tuvo un comienzo mucho más prometedor que Rafa Márquez. El “Vasco” no perdió un partido hasta su cuarto compromiso con El Tri. Aguirre solo cayó en una ocasión en sus primeros siete partidos del proyecto. Cinco de esos duelos fueron victorias.

Por su parte, Rafa Márquez ya acumula cuatro partidos con El Tri y aún no ha ganado su primer compromiso. El “Káiser” tiene un balance de dos derrotas y dos empates en sus primeros pasos con la selección azteca.

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