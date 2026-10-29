Hermosillo aconseja que Santiago Giménez no sea convocado para la Nations League de Concacaf

La Selección Mexicana afrontará en noviembre uno de sus desafíos más importantes antes de cerrar el año 2026. El equipo dirigido por Rafael Márquez se medirá con Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en una serie de ida y vuelta de matar o morir que definirá su clasificación al Final Four.

En ese complejo contexto, Carlos Hermosillo, histórico exdelantero de Cruz Azul, expresó de forma contundente su postura sobre la posible convocatoria de Santiago Giménez y consideró que el atacante debería permanecer en Europa para recuperar su mejor versión en lugar de viajar con el cuadro nacional.

¿SANTI GIMENEZ NO DEBERÍA SER LLAMADO CON MÉXICO? ???@Chermosillo27 y @RaoulPolloOrtiz concuerdan en que, si bien es buena noticia que Santiago Gimenez anote con el Porto, no lo llamarían a la siguiente Fecha FIFA.#LUP pic.twitter.com/wzYfQAOhuo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 29, 2026

Durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, el canterano de Cruz Azul disputó tres encuentros y acumuló 127 minutos en la cancha, pero se fue completamente en blanco y no consiguió marcar. Además, el Tricolor cerró esa ventana internacional sumergido en las dudas, sin victorias y con apenas dos tristes goles en cuatro compromisos.

En esos juegos, la actuación de Giménez frente a Estados Unidos,no fue nada favorable, con fallas en dos oportunidades claras de gol que lo volvieron a poner bajo la lupa por su falta de contundencia, pero sobre todo por una evidente falta de seguridad en el ataque que después de su participación en el pasado Mundial, abrió un panorama de polémica sobre su verdadero nivel con la playera del Tricolor.

Sin embargo, el panorama del delantero comienza a ofrecer señales positivas en el futbol europeo, ya que viene de convertir un gol en la victoria del Porto frente al Académico de Viseu por la Copa de la Liga de Portugal. Dicho resultado le permitió recuperar protagonismo después de un inicio de etapa bastante gris y con escasos minutos, por lo que el atacante busca aprovechar cada oportunidad para ganarse un lugar en el once del técnico italiano Francesco Farioli y consolidarse en el conjunto de los Dragones.

En ese escenario, Hermosillo considera que una nueva convocatoria del Tri podría interrumpir un proceso que necesita continuidad en el viejo continente de forma urgente. Durante su participación en el programa La Última Palabra de la cadena FOX Sports, el exgoleador de la Máquina sostuvo que el delantero todavía debe trabajar horas extras para recuperar la confianza y adaptarse plenamente a su equipo, por lo que lanzó la frase de que no lo traería contra Jamaica para que entrene más, conozca al entrenador y se acostumbre a su club.

El histórico anotador cementero hizo hincapié en el aspecto mental del futbolista al señalar que Giménez necesita generar confianza en el terreno de juego. De acuerdo con lo difundido en el programa deportivo, si el canterano celeste se queda en Portugal, Armando González es el máximo apuntado a ser convocado como el verdadero centrodelantero estelar de México ante los caribeños, mientras que Julián Quiñones y Henry Martín también ingresarían en la lista definitiva para pelear los puestos en el eje del ataque.

Previo al gol de penal, Santiago Giménez ?? ya había avisado con un balón al palo. El gol se le seguía negando al mexicano, aunque minutos después pudo cortar la mala racha. Había sido una gran definición de parte externa a segundo poste.??? pic.twitter.com/I5iULr9yYk — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 28, 2026

La discusión cobra mayor relevancia porque México tendrá que afrontar una eliminatoria oficial de alta tensión en la región. El partido de ida ante Jamaica se disputará el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Kingston a las 19:00 horas del centro de México, mientras que el juego de vuelta está programado para celebrarse el 17 de noviembre a las 20:30 horas en la cancha del Estadio Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde el ganador de la serie avanzará directo a las finales de la Concacaf Nations League.

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