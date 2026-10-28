Santiago Giménez se niega a tirar el arpa en Europa al anotar gol con el FC Porto después de 46 días

Santiago “Chaquito” Giménez se niega a tirar el arpa en Europa al empezar a pagar la confianza con lo que mejor sabe hacer, anotando goles. Giménez lo hizo después de 46 días de haber anotado su primer gol con el FC Porto y que sirvió este miércoles para cuajar su primera anotación en la cancha del Estadio do Dragão.

Con esta anotación de oro, el canterano de Cruz Azul no solo acalló las dudas en el exigente balompié europeo, sino que metió de lleno a la escuadra de los Dragones a las semifinales de la Copa de Portugal, levantando la mano con fuerza de cara a los próximos compromisos internacionales.

Cabe recordar que el estratega italiano Francesco Farioli, timonel del cuadro portugués, había compartido con mucha cautela en la conferencia de prensa posterior al duelo de la Champions League ante el Real Betis que el artillero mexicano debía adquirir minutos de forma paulatina, tomando en cuenta que fue de los últimos elementos en reportar para la exigente temporada 2025/2026.

Sin embargo, ante la oportunidad de saltar al terreno de juego desde el pitazo inicial, Giménez demostró que está listo para pelear la titularidad y devorarse las ligas del viejo continente.

La jugada que hizo estallar las tribunas locales ocurrió al minuto 43 del primer tiempo, cuando el silbante central Sergio Guelho no dudó en marcar una pena máxima a favor de los locales. La acción se originó luego de que el arquero español Juan Soriano cometiera un terrible error al no lograr cortar un servicio peligroso al corazón del área,

El balón que terminó por impactar de forma clara en la mano del defensa central de la República Centroafricana, Hugo Gambor, otorgándole la oportunidad perfecta al conjunto de Oporto para abrir el cerrojo.

Instantes más tarde, con una enorme personalidad y el templo del Dragón como testigo, Santiago Giménez se plantó con firmeza sobre el manchón penal, respiró profundo y se tomó todo su tiempo antes de enfilarse hacia la pelota. Con una técnica individual impecable, el atacante azteca logró engañar por completo a Soriano, quien se venció hacia su poste izquierdo, mientras que el mexicano la mandó a guardar con un poderoso y colocado disparo raso hacia el poste derecho del rival para decretar el 1-0 definitivo en el marcador oficial.

Es de esta forma que Santi logró festejar su primera anotación oficial ante su nueva afición, pues es importante mencionar que su primer tanto con la camiseta del Porto había ocurrido en calidad de visitante dentro del marco de la Liga de Portugal ante la escuadra del Casa Pia, donde curiosamente también definió de gran manera desde los once pasos.

¡POR PRIMERA VEZ EN PORTUGAL! ????



Santiago Giménez iniciará de titular con el Porto para enfrentar al Académico de Viseu en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal. El mexicano no inicia un partido a nivel de clubes desde el pasado 24 de mayo, es decir, poco? pic.twitter.com/cJOFmQFzgu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 28, 2026

Poco a poco y en la víspera de la siguiente Fecha FIFA, el atacante buscará recuperar su versión más letal para adueñarse del puesto titular, sobre todo tomando en cuenta la sensible ausencia por lesión de Raúl Jiménez en el esquema táctico de la Selección Mexicana. Con el boleto en la bolsa, el Porto y Giménez esperan al ganador de la otra llave entre Benfica y Gil Vicente para conocer a su rival en la antesala de la gran final.

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