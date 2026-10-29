Rodrigo Huescas regresa a la actividad y brilla con una asistencia en la Copa de Dinamarca

Rodrigo Huescas empieza a ver la luz al final del túnel y los vientos soplan con total optimismo en su horizonte profesional tras dejar atrás la pesadilla más grande de su carrera y que representó uno de los golpes más duros en su corta trayectoria después de que pintaba para ser uno de los jugadores titulares en el pasado Mundial 2026.

El defensor de la selección mexicana volvió a sonreír en el terreno de juego luego de la larga y dolorosa ausencia que lo marginó por completo de las canchas, una severa rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en octubre del año pasado que congeló sus planes y le costó perderse prácticamente los últimos doce meses de competencia de alta exigencia.

¡Rodrigo Huescas está de regreso! ? ??

El mexicano jugó los 90 minutos, dio una asistencia de tacón y ayudó al Copenhague a golear 3-0 al Aarhus Fremad en la Copa de Dinamarca. pic.twitter.com/0CZ4EjCXtd — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) October 29, 2026

El canterano de Cruz Azul pudo disputar, por primera vez desde el 27 de septiembre del 2025, un partido completo con la camiseta del Copenhague, coronando su regreso heroico a la actividad profesional con una soberbia asistencia en el triunfo de los suyos ante el Aarhus Fremad, correspondiente a las rondas de eliminación de la Copa de Dinamarca.

Huescas participó de forma directa en el primer tanto de su escuadra al inventarse un vistoso pase de taquito en el área para dejar completamente solo a su compañero William Clem, quien se acomodó el esférico y sacó un disparo cruzado letal para encaminar la eliminatoria.

El futbolista mexicano derrochó dinamita por la banda y ya sobre el minuto 87 del tiempo corrido se quedó a nada de redondear su gran noche con una anotación personal; Mads Emil Madsen lo habilitó con un pase quirúrgico que lo dejó mano a mano frente al guardameta rival, pero lamentablemente el remate del azteca se abrió de más y se fue desviado del poste izquierdo del marco.

Al silbatazo final, en declaraciones recogidas por el sitio web oficial del club danés, el zaguero se mostró sumamente conmovido y feliz por el esfuerzo físico de completar los noventa minutos en el césped.

El lateral nacional admitió con total honestidad estar sumamente cansado por la alta intensidad del cotejo, bromeando con su fisioterapeuta sobre el desgaste, pero valoró enormemente el arrope colectivo de un grupo que necesita mantenerse unido para encarar los siguientes compromisos.

Rodrigo Huescas ?? ante Aarhus Fremad en la Copa de Dinamarca ???:



– 1 asistencia

– 27/32 pases precisos (84%)

– 5 acciones defensivas

– 1 ocasión clara fallada

– 4 toques al área rival

– 2/2 regates exitosos

– 1/1 centros precisos

– 3 despejes

– 2 intercepciones

– 5? pic.twitter.com/JvTGmtH1n0 — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 29, 2026

Respecto al gol errado en la recta final, Huescas reconoció de forma madura que necesita seguir trabajando en la definición en el día a día, manifestando un agradecimiento profundo a todo el cuerpo médico por las extenuantes horas de gimnasio y rehabilitación que hoy le permiten levantar la mano para recuperar la titularidad en Europa y buscar un nuevo llamado al Tricolor que ahora comanda Rafael Márquez.

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