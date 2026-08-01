Cruz Azul perdió con FIFA y hace berrinche millonario en el TAS por Rodrigo Huescas

Mientras en la cancha el Cruz Azul pasa por un gran momento bajo el mando de Joel Huiqui, las cosas en el escritorio comandado por Víctor Velázquez no tienen el mismo panorama. La situación empeoró tras el duro golpe que le impuso la FIFA en la disputa contractual con Rodrigo Huescas, que incluyó una condena económica de $300 mil dólares (alrededor de $5 millones de pesos).



En el meollo de este conflicto laboral, Cruz Azul busca recibir una indemnización millonaria. La directiva tasó el costo de la carta del jugador en $5 millones de dólares. Su plan es pelear esta cifra a tope; si reciben un fallo adverso del TAS, terminarán por olvidarse del asunto.

??? ¡LA FIFA LE DA LA RAZÓN A RODRIGO HUESCAS!



Desestimó la demanda de Cruz Azul contra el lateral mexicano y el FC Copenhague, al concluir que su salida se realizó mediante la ejecución válida de la cláusula de rescisión, por lo que no existió incumplimiento de contrato pic.twitter.com/p3al1FlCDu — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2026





El revés de la Cámara de Resolución de Disputas



La bofetada de la FIFA provino de la Cámara de Resolución de Disputas. El organismo rechazó la demanda interpuesta por la escuadra celeste. En ella, acusaban al FC Copenhague de llevarse al defensa mexicano sin tomar en cuenta que tenía un contrato vigente y la intención de renovarlo.



Sin embargo, tras analizar los hechos, las autoridades revisaron las presiones ejercidas. Trascendió que la directiva de la Máquina Celeste quiso encerrar en un camino sin retorno a Huescas. Buscaron agotar el plazo límite para la renovación de su contrato bajo la amenaza de congelarlo si no aceptaba los términos de la organización cementera.



Cruz Azul aseguró, según datos extraoficiales, que Huescas rompió el contrato de forma unilateral con la asesoría de su agente y el respaldo del Copenhague. No obstante, la investigación determinó que la actuación del futbolista fue acorde a sus intereses contractuales. Su salida se alineó con las normas de fichajes a nivel internacional.



La FIFA determinó que el jugador abandonó al equipo mediante la ejecución válida de la cláusula de rescisión de dos millones de dólares. Dicho monto estaba establecido para clubes europeos y fue abonado formalmente por el conjunto danés.

AUTOGOL DE CRUZ AZUL ??



Cruz Azul quiso castigar a Rodrigo Huescas exigiendo 5 MDD ante la FIFA tras su salida al Copenhague. ??



¿El resultado? La Cámara de Resolución de Disputas negó la demanda y condenó a la Máquina a pagarle 300 mil dólares al jugador por su porcentaje de? pic.twitter.com/rEUoeYdkV5 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) August 1, 2026





Mal y de malas para la directiva celeste



Además de perder la demanda, la FIFA le dio la razón a la contrademanda de la defensa del jugador. Condenó a Cruz Azul a pagarle a Huescas $300 mil dólares. Esta cifra corresponde al 15 por ciento del traspaso que se pactó en su contrato original.



El pago debe realizarse dentro del plazo estipulado por el organismo internacional. De lo contrario, la escuadra cementera se arriesga a sufrir duras sanciones, como la prohibición de registrar nuevos fichajes.



La resolución oficial de la FIFA estableció que:



“El Demandante/Contrademandado, Cruz Azul, debe pagar al Primer Demandado/Contrademaindante USD 300.000 como remuneración pendiente más un interés del 5 % anual desde el 2 de septiembre de 2024 hasta la fecha de pago efectivo”.



Ante este panorama, el especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, confirmó que Cruz Azul ya acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La directiva apela el fallo por considerar que existen irregularidades en la operación de la cláusula.



De la presión al discurso de apoyo



Tomando en cuenta que en el 2024 Rodrigo Huescas estaba en la disyuntiva de renovar por tres años, la postura de la cúpula celeste aceleró las cosas. Las presiones para firmar hicieron que su agente buscara una salida inmediata, encontrando la vertiente perfecta en la oferta de Dinamarca.



Fue entonces cuando la directiva cambió su discurso de forma radical. Pasaron de presionar al canterano a mostrarse como un ente que apoyaba su desarrollo en Europa. Incluso publicaron un comunicado donde reiteraban que nunca se interpusieron en su camino y que respaldaban sus planes de crecimiento.



Lo cierto es que Cruz Azul quiso pasar de villano a promotor. Sin embargo, se dieron cuenta de que les habían “comido el mandado” cuando se anunció la salida oficial a Dinamarca. Los celestes no pudieron sacar el provecho económico que esperaban del proceso formativo de su joya de fuerzas básicas.

¡Cruz Azul no baja los brazos! ?



La Máquina llevó el caso de Rodrigo Huescas al TAS para intentar revertir el fallo de la FIFA que la obliga a pagar 300 mil dólares. ??? pic.twitter.com/SIlEEl9hCq — Esto en Línea (@estoenlinea) August 1, 2026



Tras el reclamo fallido en FIFA y la posterior apelación en el TAS, las cartas están sobre la mesa. La audiencia del expediente está programada para el 24 de septiembre de 2026. Se prevé que antes de terminar el año se conozca el desenlace definitivo.

Ahí se sabrá si el club recibe los cinco millones exigidos o si Huescas y el Copenhague alzan las manos como los triunfadores absolutos de este embrollo contractual.

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