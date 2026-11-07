Gilberto Mora no pudo frotar la lámpara y terminó abucheado en la derrota de Xolos ante Necaxa

Está más claro que el agua que el joven Gilberto Mora está muy lejos de ser un jugador que resuelva partidos como los grandes astros del firmamento internacional. En los momentos en que el periodismo insiste en que el chiapaneco es una joya que se puede pulir, da actuaciones de pesadilla como la de hoy contra Necaxa, donde desapareció por completo de la cancha del Estadio Victoria.

Por un lado, pesó el planteamiento ultradefensivo de su equipo y por el otro, su preocupante falta de ideas para cambiar la historia con un pincelazo de genio. La triste realidad es que a los Xolos de Tijuana les faltaron todas estas variantes y al final, el Necaxa regresó a la senda de la victoria con un doloroso marcador.

En un duelo donde la gema de oro terminó siendo abucheada por los exigentes aficionados hidrocálidos, quedó demostrado que la etiqueta de estrella le queda grande. La gente paga un boleto para ver si el juvenil es capaz de cargarse el equipo al hombro en momentos cruciales, pero definitivamente esta noche no fue la suya y el proyecto fronterizo pagó el precio de la inexperiencia.

Quizá las críticas sean muy injustas, pero la realidad es que si Mora quiere dar el salto a retos con mayor exigencia, primero debe mostrar mayor regularidad, mucho más atrevimiento, pero sobre todo cambiar con su fútbol lo ordinario por brillante y no permitir este tipo de actuaciones sin talento que solo abren dudas sobre su verdadera capacidad.

Mientras tanto, en la cancha de Aguascalientes se firmó una de las mejores anotaciones de toda la jornada futbolística gracias a una espectacular volea que le dio el triunfo definitivo a los Rayos. La jugada del partido nació desde el cobro de un tiro de esquina por la punta, donde el esférico viajó de forma aérea hasta los linderos del área penal.

El mediocampista Danny Leyva no lo pensó dos veces, conectó el balón de primera intención con rencor y lo mandó directamente al ángulo para hacer estallar el graderío. La anotación del triunfo llegó apenas al minuto 12 del primer tiempo, después de un servicio medido de Lorenzo Faravelli desde el rincón que encontró a Leyva completamente perfilado para su pierna diestra.

El tremendo derechazo resultó imparable para el guardameta fronterizo y terminó siendo suficiente para que los Rayos se quedaran con la victoria por la mínima diferencia.

A pesar de los constantes intentos de reacción del conjunto de Tijuana en la segunda mitad, la zaga local aguantó los embates para asegurar las tres unidades. El encuentro también tuvo un momento sumamente incómodo y hostil para el juvenil Gilberto Mora en territorio ajeno.

El futbolista recibió una rechifla monumental por parte de la afición necaxista durante el transcurso del segundo tiempo, aproximadamente entre los minutos 65 y 70 del cotejo. La presión del graderío fue tan intensa que el cuerpo técnico decidió sacarlo del terreno de juego para evitar un descalabro mayor, consumando un paso gris por la cancha que deja muchas dudas sobre su verdadero techo futbolístico.

Con este valioso resultado en casa, el Necaxa consiguió un triunfo de oro para cerrar con total dignidad su participación como local en el torneo regular, aunque permanece estancado en la parte baja de la clasificación general. Los Xolos de Tijuana, por su parte, dejaron escapar puntos vitales en la pelea por asegurar su boleto directo a la Liguilla del balompié mexicano.

Ahora, el cuadro fronterizo tendrá que remar contracorriente en la última fecha si no quiere conformarse con los puestos de la fase de reclasificación.

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