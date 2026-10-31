Cuauhtémoc Blanco cree son exageradas las ilusiones sobre Gilberto Mora

Gilberto Mora es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en la actualidad. El mediocampista de los Xolos de Tijuana es la principal joya del balompié azteca. Sin embargo, una leyenda como Cuauhtémoc Blanco pide más cautela con las ilusiones sobre Mora.

Desde la experiencia, Cuauhtémoc Blanco considera que los medios y aficionados han inflado mucho al mediocampista de 18 años. Cuauh considera que hay que llevar de a poco el desarrollo de “Morita”.

“Ojalá y le vaya muy bien, los medios lo han levantado así como una estrellota, pero al final de cuentas como mexicano, le deseamos que le vaya muy bien, hay que esperar, no es fácil jugar en Europa, entonces hay que llevarlo poco a poco al chavo”, dijo Blanco para ESPN.

"Los medios de comunicación lo ponen como una 'estrellota'" ? ??



Las palabras de Cuauhtémoc Blanco sobre Gilberto Mora y su posible traspaso al futbol europeo ? ?? pic.twitter.com/NqXCx9OohK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 31, 2026

Cuauhtémoc Blanco espera que Gilberto Mora esté bien asesorado. El exjugador del América cree que Mora debe tener un buen entorno que lo ayude a poner los pies sobre la tierra. En medio de tantas expectativas sobre su carrera, l ideal es entender que su historia a penas se está escribiendo.

“Ha tenido buenos destellos en Tijuana, en la selección, pero creo que ojalá y los pies sobre la tierra porque como te menciono, ustedes como medios de comunicación lo crecieron muchísimo, entonces yo creo que hay que llevarlo bien al chavo para que triunfe”, agregó.

Un tiempo más en México

En medio de los rumores sobre su posible llegada al fútbol de Europa, Cuauhtémoc Blanco espera que Gilberto Mora pueda mantenerse un poco más en la Liga MX. Blanco quiere que Mora pueda seguir puliendo sus características de juego. No hay prisa por salir al Viejo Continente.

“Yo creo que a lo mejor va a estar todavía este año no se sabe si va o no va a ir a Europa, pero primero tiene que, ya lo demostró aquí, pero creo que en esto que le queda, no sé cuántos años tiene contrato, pero estos torneos tienen que adelantar muchísimo más”, sentenció.

¡ESTO SOLO LO PROVOCA MORITA!??



Gilberto Mora atendiendo a los aficionados regiomontanos en su salida rumbo al entrenamiento de esta tarde.



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Gilberto Mora acumula 63 partidos con los Xolos de Tijuana. El mediocampista mexicano ha podido marcar 15 goles y ha concedido 3 asistencias en poco más de 3,700 minutos dentro del campo.

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