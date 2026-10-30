Gilberto Mora roba cámara y desata la locura en la Sultana del Norte

Con esas ansias y deseos fervientes que existen en las entrañas del futbol mexicano por encontrar finalmente a un ídolo genuino que acapare la atención de todas las plazas futbolísticas, está más que claro que el joven Gilberto Mora está viviendo una auténtica época de figura, despertando el interés, el morbo y la idolatría de los aficionados aztecas.

Para muestra basta un botón de lo sucedido este viernes en la Sultana del Norte, escenario donde el futbolista nacido en Chiapas desquició por completo a los seguidores que se multiplicaron en las inmediaciones al regreso de la práctica vespertina de la escuadra fronteriza, desatando un revuelo impresionante en busca de una fotografía o la firma de la nueva gran joya del futbol mexicano.

?? ¡LOCURA TOTAL POR GIL MORA! ?



El juvenil de Tijuana desató el furor de la afición a su salida del hotel rumbo al entrenamiento previo al choque clave entre Xolos y Monterrey ???



¿Se convertirá en la gran figura del partido?#GilMora #Rayados #Xolos #LigaMX #Morita pic.twitter.com/40vJD5EgMX — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 30, 2026

Gilberto ‘Gil’ Mora sigue demostrando con creces que es una de las sensaciones más electrizantes del balompié local, y durante el arribo de los Xolos de Tijuana a territorio regiomontano, fue la joven promesa quien se terminó llevando absolutamente todos los reflectores por encima de las jerarquías del plantel.

Entre intensas ovaciones, gritos ensordecedores y múltiples muestras de admiración, la presencia del habilidoso mediocampista ofensivo colapsó la calma de la plaza, reflejando de forma fidedigna la gigantesca popularidad que ha cosechado en el certamen y la tremenda expectativa que genera su futuro inmediato en el terreno de juego.

¿Eres tú, Justin Bieber? ???



Lo que provoca Gilberto Mora a su llegada a Monterrey, entre guardias del club y el hotel lo resguardaron. La gente derribó la cerca que colocaron y lo acorralaron ???



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La tremenda efervescencia que provocó el juvenil de la jauría desató las emociones de los hinchas que acudieron a recibir al cuadro fronterizo en la ciudad de Monterrey de cara al crucial enfrentamiento liguero de este fin de semana. Las imágenes captadas en el lugar reflejan el arrastre masivo que posee la joya fronteriza.

¡UNA FIRMA DE MORITA, UNA EMOCIÓN INOLVIDABLE! ?????



Lágrimas, gritos y euforia: así reaccionaron las aficionadas al conseguir el autógrafo de Gil Mora en Monterrey ???



El cariño por la joya mexicana se siente cada vez que aparece.



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Esto para quien a pesar de su corta edad y de haber superado recientemente una dolencia física, continúa conquistando terrenos y aficionados mucho más allá de las fronteras de Tijuana, consolidándose con argumentos sólidos como el nombre más llamativo, fresco y prometedor para rescatar el orgullo del balompié azteca.

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