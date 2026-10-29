América experimenta con Xolos Tijuana y termina restando en casa con un discreto empate: 1-1

Las Águilas del América sumaron su segundo partido negativo consecutivo en casa al restar puntos con un amargo empate en la cancha ante los Xolos Tijuana, donde los arriesgados experimentos tácticos del técnico Guillermo Almada terminaron cobrándole una dolorosa factura frente a un adversario que marchaba varios puntos atrás en la tabla de posiciones, dejando ir una oportunidad de oro para afianzarse en lo más alto del torneo.

Los focos rojos se encendieron con fuerza desde el silbatazo inicial. Después de que el sábado pasado se masticara el trago amargo con la derrota sufrida ante el Pachuca, en el entorno del nido empezaron a generarse fuertes rumores de que la férrea disciplina del técnico uruguayo Guillermo Almada estaba cobrándole serios réditos al cuadro americanista, una situación que se agravó este miércoles cuando el estratega decidió echar mano prácticamente de su cuadro alternativo para encarar un duelo de vital importancia.

Para darse una idea de la magnitud de las rotaciones que implementó el timonel sudamericano en su propio patio, basta con ver que puso en la cancha de inicio a jugadores que habían tenido muy poca actividad regular en el certamen, como Alexis Gutiérrez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, e inclusive el novato Derek Jiménez, acompañados por Dagoberto Espinoza y Alan Cervantes. Esta decisión terminó regalándole por completo todo el primer tiempo a los fronterizos, quienes aprovecharon la falta de acoplamiento de las Águilas para adueñarse de las acciones del partido.

Este enfrentamiento se tuvo que celebrar en una fecha completamente atípica debido a que el calendario original del torneo se vio severamente afectado en septiembre por la participación de los azulcremas en las rondas finales de la Leagues Cup. Los de Coapa intentaron aprovechar este duelo pendiente para poner tierra de por medio y alejarse por lo menos cuatro puntos de la máquina celeste de Cruz Azul, su más cercano perseguidor en la tabla general, pero el plan maestro de las rotaciones terminó desmoronándose en el terreno de juego.

Al ver que el primer tiempo fue un auténtico desperdicio de futbol, Almada quiso componer el desaguisado en la segunda mitad mandando al campo toda la carne al asador con los ingresos del colombiano Óscar Perea, Brian Rodríguez, Carlos Álvarez, Kevin Álvarez y Erick Sánchez. Los cambios buscaron de manera desesperada solucionar el desorden generado por los caninos fronterizos, pero el funcionamiento colectivo volvió a quedar a deber y el tiempo no les alcanzó para rescatar la victoria que la afición exigía en las tribunas.

Las cosas anduvieron tan turbias en el planteamiento que se quedaron en la banca sin ver un solo minuto de juego referentes de la jerarquía de Israel Reyes y el goleador Henry Martín. Por si fuera poco, el arquero titular Luis Malagón ni siquiera apareció uniformado como opción en el banquillo de suplentes, lo cual hace generar un auténtico sinfín de suspicacias de vestidor y teorías en este América contrastante que simplemente no supo aprovechar su duelo pendiente en la antesala de la fase definitiva del campeonato mexicano.

Mientras que por el lado de Xolos Tijuana, cumplieron con el trámite con cosas destacadas como la actuación del portero José Antonio Rodríguez y la reaparición de la joya mexicana Gilberto Mora, que tuvo destellos de su clase y al final puso su grano de arena para el punto logrado por los fronterizos.

Con este resultado inesperado de las Águilas al firmar un muy mal resultado en su propio nido, el panorama en la parte alta de la tabla de posiciones se puso al rojo vivo al completarse la actividad de media semana en el balompié nacional. Con este par de unidades que dejó ir la escuadra dirigida por Guillermo Almada, el conjunto azulcrema se estancó en la clasificación general con 28 puntos, cediendo un terreno valioso que le permite a sus perseguidores directos la oportunidad de recortar distancias de cara al cierre de la campaña, de cara al crucial enfrentamiento del próximo sábado 31 de octubre frente a los Diablos Rojos del Toluca.

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