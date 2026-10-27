Gilberto Mora sigue robando cámara, mientras aseguran que ya está casi en el Arsenal FC

El futuro de Gilberto Mora empieza a esclarecerse por completo en el balompié internacional. En las últimas horas, diversos informes surgidos desde Inglaterra han resaltado con fuerza que el Arsenal está muy adelantado sobre sus principales rivales de la competitiva Premier League para amarrar el fichaje del habilidoso mediocampista mexicano en la próxima ventana de transferencias del mercado de invierno, buscando adelantarse a cualquier otra oferta en el viejo continente.

El prestigioso medio inglés Sport Witness destaca que la escuadra londinense estaba intentando adelantarse a la competencia en recientes informes que datan desde hace meses, y ahora la cúpula directiva está decidida a concretar la llegada del jugador de la jauría.

Así tiene que salir Gil Mora del estadio Caliente ???



¡A correr! pic.twitter.com/MdRm5Lzo8R — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 27, 2026

Dicha información ha sido retomada con eco por el diario Mirror, resaltando que el interés británico por el talentoso mediocampista ofensivo del Club Tijuana se remonta a octubre del año pasado y que ahora las pláticas están muy cerca de cristalizar un acuerdo definitivo entre las instituciones.

Esta información de los diarios europeos toma mayor fuerza después de la entrevista que concedió el histórico exdefensor Claudio Suárez a Unanimo Deportes hace tan solo unos días, asegurando con total certeza que le consta la existencia de ofertas formales por parte del Arsenal y del Bayern Múnich.

El llamado Emperador refrendó que el Arsenal lo buscó formalmente con un gran proyecto deportivo, cuya idea inicial consistía en adquirir sus derechos federativos y prestarlo de inmediato a otra escuadra de menor perfil para que empiece a foguearse.

Suárez también destacó la enorme importancia que tiene para el futbolista de apenas 18 años dar el salto temprano al balompié europeo. El histórico seleccionado nacional mencionó que el hecho de estar ya entrenando allá ayuda enormemente al crecimiento profesional del jugador debido a las diferentes metodologías de trabajo que existen en comparación con México, donde el futbolista suele estar un poco más relajado en el día a día, por lo que el proyecto de los ingleses resulta ideal para su desarrollo.

Medios británicos ponen a Gilberto Mora en el Arsenal. pic.twitter.com/XgnH79zXBc — diegobonti (@diegobonti) October 27, 2026

Por otra parte, en el plano netamente local, el presente del juvenil sigue girando a mil por hora mientras espera pacientemente para reaparecer con la escuadra fronteriza en las canchas de la Liga MX. Su popularidad y atracción van en un aumento tan descomunal entre todos los seguidores de los caninos de la frontera, al grado de que el muchacho tiene que salir corriendo a toda prisa de las instalaciones del club para evitar las aglomeraciones de los fanáticos que buscan una fotografía o un autógrafo suyo.

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