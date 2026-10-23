Javier Aguirre polemiza con la prensa y presume el debut de Gilberto Mora

El director técnico mexicano Javier Aguirre polemiza con la prensa de España ante los feroces cuestionamientos de la prensa española y defendió su trayectoria recordando que él se la jugó con el juvenil Gilberto Mora en la Copa del Mundo.

El Vasco camina por un sendero espinoso en Mestalla debido a la alarmante falta de resultados favorables, una crisis que mantiene al Valencia hundido en la quema del descenso y con los ánimos encendidos en la tribuna.

EL VASCO NO TIENE MIEDO A USAR JÓVENES ?



Javier Aguirre asegura que si los jugadores están bien, van a estar en la cancha ?



Sin embargo, el entrenador mexicano también recordó que el Valencia está necesitado de puntos y en zona roja ?#CentralFOX pic.twitter.com/UFATj8Hah8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 23, 2026

La urgencia por abandonar la zona roja obligó a los medios locales a exigir medidas drásticas, presionando al estratega azteca para que abra la cantera de forma inmediata en busca del delantero del futuro.

Lejos de eludir la polémica o meter reversa en la sala de prensa, el timonel mexicano dejó en claro que no se guía por etiquetas sobre el origen de los futbolistas y que jugará quien demuestre mejor nivel técnico.

“En seis equipos diferentes he hecho debutar a cerca de treinta o treinta y cinco jugadores a lo largo de mi carrera profesional. Incluso jugué un Mundial con un chico de apenas diecisiete años, como lo es Mora. Si el jugador está bien dentro de la cancha, juega sin importar nada más. No es un tema de que sean canteranos o experimentados”, sentenció el Vasco de forma tajante.

Javier Aguirre fue cuestionado sobre el uso de canteranos en Valencia, y el DT recordó a Gilberto Mora. ???? pic.twitter.com/F7nl9xpPSf — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 23, 2026

Aguirre reconoció el enorme peso histórico que carga la institución naranjera y reiteró su compromiso absoluto para devolver al equipo al protagonismo europeo que exige su exigente afición. El estratega azteca agradeció el maravilloso respaldo que ha recibido por parte de los directivos desde su regreso al balompié ibérico, afirmando que cada momento en el banquillo representa un reto mayúsculo.

“Quiero entregarle algo importante a la gente del Valencia porque me abrieron la puerta de su casa en un momento complicado. Todos me han tratado de maravilla y me encuentro sumamente contento de trabajar en este proyecto deportivo. Intentamos con el trabajo diario poner al club en el sitio que se merece por su grandeza e historia”, concluyó el experimentado director técnico.

? ¿Le PREOCUPA a JAVIER AGUIRRE que el VALENCIA siga en DESCENSO?



? "Entiendo a la gente…" pic.twitter.com/YqzPzC9LdI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2026

Lo cierto es que la asfixiante presión de los diarios locales ya comenzó a surtir efecto en el entorno del estratega nacional, quien pensó que caería en blandito y la realidad le demostró lo contrario. El entorno hostil ya lo obligó a ceder en determinaciones curiosas como modificar la ubicación de la banca local, confirmando que el horno valenciano no está para bollos en esta campaña.

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