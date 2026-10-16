El “Vasco” Aguirre dribla mejor que Romario el tema de los mexicanos para el Valencia

Javier el “Vasco” Aguirre guardó más hermetismo que una caja fuerte en el Valencia al dejar en el aire la incógnita sobre si Erik Lira y Edson Álvarez llegarán como refuerzos invernales a Mestalla, mientras el periodismo español sugiere que los dos jugadores podrían ser considerados en la nómina del Valencia.

El estratega mexicano no soltó sopa sobre el posible fichaje de sus compatriotas tras confirmarse una misteriosa reunión de este viernes con el emisario deportivo Tarek Sebiat, desatando la duda sobre si ambos mundialistas tricolores, quienes actualmente arrastran un nivel de juego sumamente discreto en sus clubes, podrán vestirse con la playera blanquinegra.

¡El "VASCO" ROMPIÓ EL SILENCIO EN CONFERENCIA DE PRENSA! ??



? Javier Aguirre reveló por qué los visitó el agente de Erik Lira, ¿habrá posibilidad para el mexicano en su equipo? ?? pic.twitter.com/3lP6vcNL8r — FOX (@somos_FOX) October 16, 2026



La sorpresiva visita del agente de la firma StayPro a las oficinas andinas encendió de inmediato las alarmas del mercado internacional en el viejo continente. Fiel a la discreción que ha caracterizado su trayectoria en los banquillos de la Primera División, el timonel azteca admitió haber charlado con el promotor, pero se negó rotundamente a revelar los nombres de las carpetas que analiza la secretaría técnica del club.



Aguirre catalogó el encuentro con el representante como una simple casualidad de la vida, esquivando los persistentes cuestionamientos de la prensa con la misma agilidad y habilidad del brasileño Romario en el área chica.

Elusivo ante los micrófonos en la conferencia previa al choque frente al Athletic Club de Bilbao, el timonel tricolor señaló que la prioridad absoluta de la plantilla es comenzar a sumar de a 3 unidades ligueras para alejarse de los puestos de peligro.

¿QUÉ HACÍA EL AGENTE DE LIRA EN VALENCIA? ?



Javier Aguirre fue cuestionado sobre la presencia del representante y el Vasco asegura que son "casualidades" ?



El mediocampista mexicano sigue soñando con ir al futbol europeo ?#CentralFOX pic.twitter.com/6pYav0ij48 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2026



El estratega mexicano confirmó que sostiene juntas operativas diariamente con los altos mandos para analizar el pasado, el presente y el futuro de la organización. Aguirre sentenció que la obligación del cuerpo técnico es ir siempre un paso por delante de las circunstancias,

Lo anterior dejó abierta la posibilidad de incorporar hasta 3 elementos en la ventana invernal, aunque evitó pronunciar los nombres de sus compatriotas y algunos otros candidatos que podrían salir más económicos que los mexicanos, sobre todo de Europa oriental.



La realidad indica que ambos futbolistas mexicanos no se encuentran en su mejor momento profesional, una situación alarmante que encendió los focos rojos tras la pasada Copa del Mundo de México 2026. Erik Lira sorprendió a propios y extraños en la justa veraniega al despojar de la titularidad en el mediocampo tricolor a Edson Álvarez, quien desde su regreso a Inglaterra sigue extrañando su gran nivel en el circuito liguero.



El “Machín” atraviesa por un auténtico calvario deportivo al quedarse fuera de las convocatorias del West Ham United en la Championship, perdiendo el protagonismo que alguna vez presumió en Europa. Mientras tanto, el panorama de Lira en las filas del Cruz Azul tampoco pasa por un gran momento en el plano liguero nacional.

????? "CASUALIDADES DE LA VIDA".



???? La respuesta de Javier Aguirre luego de que le consultaran por la presencia del agente de Erik Lira y Edson Álvarez en el predio de Valencia.



?? ¿Te gustaría ver a esta dupla jugando bajo el mando del Vasco en Mestalla? pic.twitter.com/QOrNUDoNvN — dataref México (@dataref_mx) October 16, 2026



La curva de rendimiento fisiológico del mediocampista celeste no es la mejor en estos meses de competencia y su nivel se ha mostrado entre azul y buenas noches dentro del torneo de la Liga MX. Esta alarmante falta de contundencia en los dos contenciones tricolores genera serias dudas en la prensa española, poniendo en tela de juicio si tienen la jerarquía necesaria para rescatar del bache al cuadro de Mestalla.

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