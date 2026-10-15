¿Cuándo debuta Javier Aguirre en Mestalla?

Javier Aguirre tendrá una nueva etapa en el fútbol de España. El estratega mexicano liderará las riendas del Valencia, club que inició con malos resultados la temporada 2026-2027. Repasa cuándo es el debut del “Vasco” en la casa del Valencia.

El inicio de la era de Javier Aguirre como local, al mando del Valencia, será este sábado 17 de octubre. El “Vasco” iniciará su proyecto como dirigente del Valencia en casa, el Estadio de Mestalla.

Su rival será el siempre combativo Athletic Club de Bilbao. El conjunto bilbaíno también inició de forma irregular la temporada. El Athletic ocupa el décimo puesto de la clasificación general.

El Athletic Club de Bilbao acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas en la temporada. Los bilbaínos vienen de dos empates consecutivos por el torneo liguero. Esta es una motivación extra en medio de un proyecto naciente como el del “Vasco”.

El último antecedente entre estos dos equipos es favorable al Valencia. Por la jornada 35 de LaLiga anterior, el conjunto e Mestalla venció 0-1 al Athletic en San Mamés. El gol fue convertido por Umar Sadiq.

El panorama del Valencia

Javier Aguirre llegó al Valencia en un contexto desfavorable. El histórico conjunto español está en puestos de descenso. El Valencia solo tiene cinco puntos en la temporada.

La única victoria del conjunto de Mestalla fue el 15 de septiembre. En esa fecha el Valencia derrotó 0-1 al Deportivo Alavés. En esta temporada acumulan hasta 5 derrotas: 0-1 contra el Betis; 3-1 contra el Deportivo La Coruña; 0-5 contra el FC Barcelona; 1-0 ante el Sevilla y 2-3 contra la Real Sociedad.

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