Jesús Gallardo habla del futuro de Alexis Vega en la selección mexicana

Alexis Vega, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la Liga MX, no tiene segura su continuidad en la selección mexicana. Jesús Gallardo habló sobre el estatus de Vega y pide respeto a sus decisiones.

El “Gru” no habría quedado conforme con su participación en la selección mexicana. Sus pocos minutos en El Tri lo llevaron a poner en duda su continuidad en el conjunto azteca.

Jesús Gallardo, compañero de club en el Toluca, fue cuestionado sobre el desarrollo de esta decisión. El defensor de 32 años aseguró que no tiene avances sobre el desenlace de esta historia.

“No he hablado mucho con él, es decisión de él, muy personal… si la decisión es retirarse habrá que respetarla. Yo considero que tiene muchísimo por darnos”, dijo Gallardo para TUDN.

El principio de la molestia de Alexis Vega fue su nula actividad en la Copa del Mundo de 2026. A pesar de estar en la convocatoria, en los cuatro partidos de El Tri, Alexis Vega no disputó ni un minuto en el torneo. Vega vio todo el Mundial desde el banquillo.

El ascenso de Everardo López

Un caso contrario al de Alexis Vega es el de Everardo López. El defensor de 21 años jugó tres de los cuatro partidos amistosos en el inicio del proceso de Rafa Márquez. López jugó 90 minutos contra Perú, 9 minutos contra Estados Unidos y 90 minutos contra Chile.

“Sé que Ever es una persona muy madura… le he dicho que tiene la calidad de estar y de competir, que tiene que ser un poco más, no más malo, pero sí con entradas más fuertes, menos noble; es un central y así debe ser”, sentenció Gallardo.

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