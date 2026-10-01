Javier Aguirre parece haber cambiado la mentalidad de los jugadores del Valencia

Javier Aguirre afronta un nuevo proceso en el banquillo del fútbol de España. El “Vasco” tiene el objetivo de cortar la mala racha del Valencia y sacarlos de los puestos del descenso. Pablo Maffeo, uno de los jugadores más experimentados del club, valida la inclusión del estratega mexicano.

Pablo Maffeo está cedido al Valencia proveniente del Olympiacos de Grecia. El defensor español describió cómo han sido los primeros días con Javier Aguirre en el mando del club.

“Es muy cercano y su trayectoria es por algo. Nos dice que se juega como se entrena, hay muchas frases más, como la de sin técnica no hay táctica. Es buen entrenador y se rodea de gente que le complementa y viceversa“, dijo Maffeo en unas declaraciones en rueda de prensa.

?? Pablo Maffeo sobre Javier Aguirre: “Sabe lo que necesitamos. Es exigente, motivador y llega al jugador”



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El defensor de 29 años considera que Javier Aguirre ha trabajado en la confianza de los jugadores del Valencia. Uno de los puntos claves en la filosofía del “Vasco” es hacer sentir útiles a los jugadores de la plantilla. Los futbolistas del conjunto “Ché” están a disposición de las necesidades del estratega mexicano.

“Con confianza y motivación hace que saquemos nuestra mejor versión. Él ve que estás mal fuera del campo y habla contigo. No importa si juegas más o menos, él te necesita y nos lo ha transmitido así. Necesita al equipo porque si estamos todos juntos, las cosas son más fáciles”, agregó.

Siguiente partido del Valencia

El Valencia retomará su actividad en LaLiga el próximo domingo 11 de octubre. El conjunto “Ché” visitará al Racing de Santander en el Campos de Sport de El Sardinero. Un duelo directo para Javier Aguirre y sus dirigidos.

“Las ha visto de todos los colores. Sabe lo que necesitamos. En el Mallorca nunca nos olvidaremos de una charla que nos dio en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Estábamos fatal por aquel entonces. Esta temporada, en el Valencia CF, estamos en una situación complicada, pero la vamos a sacar, nadie tiene dudas desde dentro. Lo bueno que tiene Aguirre es que sabe en todo momento lo que decir”, agregó Maffeo.

El Valencia ocupa el puesto 19 en la tabla deposiciones de LaLiga. El conjunto “Ché” acumula 1 triunfo, 1 empate y 5 derrotas en sus primeros 7 partidos del torneo. Aún hay tiempo para que el Valencia retome el camino de la victoria y salga de los últimos puestos de la tabla.

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