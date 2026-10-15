El “Vasco” Aguirre impone sus polémicas cábalas que rompen una tradición centenaria en Mestalla

El “Vasco” Aguirre encendió las alarmas de las supersticiones que se le han atribuido por décadas al romper una de las tradiciones más sagradas del Estadio de Mestalla y que fueron impuestas desde 1923 hasta el próximo fin de semana en que el estratega azteca las modificará.

El experimentado estratega mexicano ordenó de forma sorpresiva que el conjunto del Valencia abandone el banquillo que ocupó históricamente en el sector izquierdo de la tribuna principal de cara a sus próximos compromisos ligueros.



La sorpresiva mudanza táctica se estrenará de forma oficial este fin de semana durante el ríspido compromiso donde los Ches recibirán la visita del Athletic de Bilbao. El movimiento rompe de tajo con una costumbre arraigada por décadas en la Comunidad Valenciana, desatando una oleada de rumores sobre los rituales que persiguen al timonel azteca.

A penas llegó y ya está rompiendo tradiciones. ?



El Vasco Aguirre no se tentó el corazón y planea hacer cambios dentro del Valencia. ?



¿De qué trata? Te lo contamos en el primer comentario. pic.twitter.com/WjEkqbXbMo — Esto en Línea (@estoenlinea) October 15, 2026



Los reportes que circulan en el entorno del club ibérico aseguran que la decisión del director técnico de la selección mexicana no responde a cuestiones de comodidad en la banca. Ambas zonas de la cancha cuentan con idénticas dimensiones y el mismo número de butacas para los suplentes, dejando en claro que se trata de puras manías personales.



El timonel azteca arrastra un largo historial relacionado con las cábalas y las energías desde sus lejanas épocas como aguerrido futbolista en las canchas de la Primera División nacional. Aguirre ya había ejecutado una maniobra idéntica durante su exitoso ciclo al frente del Mallorca en el Estadio de Son Moix para sacudirse las malas vibras de encima.



La modificación operativa alterará el flujo tradicional de los futbolistas y el cuerpo técnico hacia el rectángulo verde al salir de la zona de los túneles subterráneos. A partir de la próxima jornada futbolística, los elementos de casa tendrán que cruzar el pasillo principal, perdiendo la ventaja natural de salir directo sin toparse con el bando enemigo.

??? El Valencia estrenará una nueva imagen en Mestalla por petición de Javier Aguirre. El técnico mexicano decidió modificar la ubicación del banquillo local, una costumbre que se mantenía desde la fundación del estadio. pic.twitter.com/ji631dBFVK — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 15, 2026



El cambio adquiere una dimensión cargada de simbolismo debido a que la institución se encuentra disputando sus últimos compromisos oficiales dentro del mítico inmueble fundado en el año 1923. La escuadra blanquinegra prefiere dejar a un lado la nostalgia del pasado para enfocarse al cien por ciento en salir de la severa crisis de resultados que los persigue.

¿UNA CÁBALA DEL 'VASCO'? ?



El técnico mexicano, Javier Aguirre, cambiará de lado el banquillo local de Mestalla y ocupará el de la derecha del túnel de vestuarios, una modificación que rompe con una tradición histórica del Valencia en su estadio, donde los entrenadores del? pic.twitter.com/9XTEefeeHT — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 15, 2026



La maniobra del estratega mexicano encuentra algunos antecedentes similares en los libros de historia del fútbol de España con otros timoneles de alta jerarquía continental. Personajes como Luis García Plaza y Víctor Espárrago promovieron mudanzas parecidas en las instalaciones del Sánchez Pizjuán en épocas de vacas flacas para el Sevilla.

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