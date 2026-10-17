Vasco Aguirre debutó en Mestalla con un Valencia con mucha garra, pero sin gol

El debut de Javier “Vasco” Aguirre en el banquillo del Valencia no pudo redondearse con la ansiada victoria ante su respetable afición en Mestalla, pero al menos la escuadra naranjera ofreció una cara completamente distinta y rescató un salomónico empate sin anotaciones frente a los leones del Athletic de Bilbao en un duelo de mucha intensidad.

Lo verdaderamente rescatable de la tarde fue el notable cambio de actitud de los jugadores ches, quienes bajo la batuta del estratega mexicano no dieron un solo balón por perdido y mordieron en cada rincón de la cancha con una presión alta y asfixiante que demuestra que el timonel azteca ya les está inyectando esa garra característica de su estilo.

César Tárrega, ???????? en Mestalla.



? El despeje sobre la línea de gol del defensor del Valencia CF para mantener el empate ante el Athletic Club.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/rIkAXi1shz — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 17, 2026

La entrega de los locales se hizo sentir desde los primeros compases del cotejo y una muestra de ese pundonor la firmó el lateral Pablo Maffeo cuando se tendió de canela en una barrida temeraria pero limpia para robarle la cartera al rival con los tachos por delante, sirviendo un centro milimétrico que lamentablemente el ariete Hugo Duro terminó abanicando.

Aquella pifia monumental llegó ante el lamento de la tribuna que ya coreaba la anotación, dejando en claro que, si bien a este cuadro valencianista le falta un kilo de finura y no derrocha la clase de otras nóminas de alcurnia, al menos les sobra corazón para fajarse los pantalones y buscar las unidades que tanta falta les hacen en la tabla.

Las emociones fuertes se trasladaron al complemento, donde la ofensiva de casa acarició la gloria en dos jugadas tejidas con más riñones que buen fútbol, primero cuando el volante Arnaut Danjuma domesticó un trazo largo y se escapó con la de gajos controlada para sacar un zapatazo cruzado que lamió el poste ante la mirada angustiada del arquero visitante.

Casi de inmediato vino la respuesta del rival, obligando a una salvada milagrosa del zaguero César Tárrega, quien con un soberbio testarazo sacó prácticamente de la línea de fuego un disparo bombeado que ya había techado por completo al guardameta Dimitrievski en lo que parecía una auténtica tragedia cantada para la sufrida causa local.

La puntilla del encuentro estuvo en los botines de Javi Guerra tras recibir un pase de fantasía por parte de Gayá en el área chica, pero el cancerbero internacional Unai Simón aguantó a pie firme sobre su línea para ahogar de forma espectacular el grito sagrado del Valencia y decretar una igualada que dejó un sabor agridulce en la tribuna.

El resultado al menos mantiene invicto al “Vasco” Aguirre en esta nueva aventura por el competitivo balompié ibérico, obligándolo a afilar los cuchillos para su siguiente batalla en casa frente al complicado Villarreal el próximo sábado veinticuatro de octubre, en una campaña donde cada unidad se tendrá que sudar con verdadera dignidad deportiva.

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