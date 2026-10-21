Gilberto Mora tramita su credencial del INE mientras aguarda el brinco al futbol europeo

¡Con la del INE en la mano y el ojo puesto en el Viejo Continente! El chamaco Gilberto Mora ya cumplió los 18 años el pasado 14 de octubre y corrió a tramitar su credencial para votar en Tijuana. Con este documento oficial, la joya de los Xolos cumple con sus obligaciones cívicas.

Pero también, legalmente, queda libre de las amarras que la FIFA le pone a los menores de edad, quedando en la sala de espera para que se concrete alguna de las jugosas ofertas que se cocinan en el futbol de Europa.

El habilidoso mediocampista de la jauría fronteriza se tomó el tiempo para ponerse a mano con las leyes de nuestro país. El joven Rafael “Morita” Mora acudió muy sonriente a las oficinas electorales para tramitar su primera identificación oficial, tomándose la foto del recuerdo con los trabajadores y los ciudadanos que se encontraban realizando sus papeles.

¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! ?



??? El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar.



Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos? pic.twitter.com/SgsF73elwO — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2026

El mismísimo organismo electoral presumió con bombo y platillo en sus redes sociales la visita del seleccionado nacional. Esta firma es de oro puro para el futuro del muchacho, pues al alcanzar la mayoría de edad el pasado 14 de octubre, se le abren las puertas de par en par para negociar en el extranjero sin las odiosas trabas que la FIFA aplica a los menores.

Los reportes de la prensa especializada señalan que escuadras de la talla del Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund y Benfica le han echado el ojo al talento del jugador. El canterano de Tijuana toma las cosas con calma y prefiere seguir demostrando su calidad en la Liga MX mientras los directivos del Viejo Continente terminan de amarrar las propuestas.

GILBERTO MORA TRAMITANDO SU INE ?



El futbolista de los Xolos fue captado en un módulo del Instituto Nacional Electoral en Tijuana, en donde varias personas aprovecharon para tomarse la foto ?? pic.twitter.com/YuZOmNcSdt — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 21, 2026

Aunque los fanáticos ya lo quieren ver con el pie en el estribo del avión, su representante Rafaela Pimenta salió a ponerle hielo a las cosas para que nadie coma ansias antes de tiempo. La astuta agente aclaró que tener los 18 años no significa que el fichaje esté firmado para mañana, pero la realidad es que el chamaco ya tiene el pasaporte cívico bien listo para cuando llegue el momento.

Seguir leyendo:

– El guiño de Gilberto Mora con el que lo vinculan al Liverpool

– Keylor Navas aconseja a Gilberto Mora para su futuro

– El futuro de Gilberto Mora se pone color de hormiga para irse a Europa













