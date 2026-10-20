El guiño de Gilberto Mora con el que lo vinculan al Liverpool

El futuro de Gilberto Mora sigue siendo una incógnita. El futbolista de los Xolos de Tijuana ha sido vinculado a varios clubes de Europa. Un pequeño gesto a un aficionado ha generado mucho revuelo por una presunta vinculación con el Liverpool.

Por la jornada 12 del Apertura 2026 los Xolos de Tijuana igualaron 0-0 con el Club Puebla. Pero una de las “joyas” post partido fue un simple gesto de Gilberto Mora a un aficionado presente en el Estadio Caliente.

Gilberto Mora caminaba rumbo a los camerinos cuando un aficionado comenzó a llamarlo. El seguidor llamó la atención de Gilberto que volteó a verlo. Antes de que se perdiera de vista, el aficionado le mostró la camiseta del Liverpool. La respuesta de “Morita” fue un simple pulgar arriba.

Este video ha sido ampliamente difundido en redes sociales por la presunta vinculación entre el futbolista mexicano y el conjunto inglés. Sin embargo, esto no pasa más allá de un simple gesto de aprobación a un aficionado de las tribunas.

Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana hasta junio de 2029. Hace a penas un par de meses confirmó su renovación con el equipo. Esta jugada fue estratégica para que los Xolos pudieran cobrar una buena cifra de dinero por su ficha.

Según informaciones de Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado que ronda los €25 millones de euros ($28 millones de dólares). Con 18 años, Mora es uno de los jovenes más codiciados en la actualidad.

??? GILBERTO MORA ON THE VIRAL VIDEO: “I SAID YES, BUT NOTHING IS DONE”



“I have seen the video going around. People are saying I already said yes to Liverpool. Let me be clear about what happened.



Someone asked me if I would be interested in playing for a big club like? pic.twitter.com/WqWDj75Amh — Succeder (@Succedervictor) October 18, 2026

Gilberto Mora ya a jugado 62 partidos oficiales con la camiseta de los Xolos de Tijuana. El mediocampista mexicano acumula 15 goles y 3 asistencias en poco más de 3,700 minutos dentro de la cancha.

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