Cuauhtémoc Blanco se enoja y rechaza la detención de su esposa en Estados Unidos

¡Fiel a su explosivo estilo y con la mecha muy corta, el ídolo de las canchas saltó a la ofensiva en los pasillos de San Lázaro! El diputado federal por el partido Morena, Cuauhtémoc Blanco, enfureció ante los micrófonos de la prensa y rechazó de manera tajante las severas acusaciones que pesan sobre su familia.

Con el rostro desencajado y visiblemente molesto, el legislador afirmó en plena Cámara de Diputados que los reportes periodísticos que involucran a su esposa, Natalia Rezende Moreira, son un completo invento y un ataque rastrero de sus rivales, pero la realidad es que todo lo que rodea al examericanista ha estado inmerso en la polémica.

? “Me importa un cacahuate lo que diga la prensa”



El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, rechazó las versiones sobre la presunta detención de su esposa al ingresar a Estados Unidos con una fuerte suma de dinero sin declarar.



Aseguró que se trata de un ataque político de? pic.twitter.com/3InwtL0hbX — El Universal (@El_Universal_Mx) October 28, 2026

El legislador oficialista pegó el grito en el cielo y calificó como totalmente falso el reporte que asegura que las autoridades fronterizas retuvieron a su cónyuge en la Unión Americana bajo la sospecha de transportar una fuerte suma de dinero en efectivo sin declararlo.

Esta airada aclaración se dio luego de que el semanario Proceso publicó una investigación donde afirmaba que Rezende Moreira había sido interceptada en el aeropuerto de Nueva York con decenas de miles de dólares en billetes verdes, argumentando que el recurso supuestamente correspondía a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece.

De acuerdo con la publicación del citado medio de comunicación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza determinó que la mujer no era admisible en ese momento, lo que presuntamente obligó al exgobernador a realizar llamadas y gestiones de emergencia desde el Congreso de la Unión para rescatar a la madre de sus hijos.

#LoÚltimo ??Cuauhtémoc Blanco explota ante medios al ser cuestionado sobre presunta detención de su esposa en #EEUU; asegura que "está en su casa"



?@LauraBruges pic.twitter.com/zaASlNNw7p — xevt – xhvt (@xevtfm) October 28, 2026

Sin embargo, Blanco explotó contra el señalamiento y tildó de estupidez la publicación, argumentando que cualquier persona sabe que se puede ingresar dinero legalmente a territorio estadounidense siempre y cuando se cumpla con el trámite de aduanas, por lo que mandó a los reporteros a investigar antes de estar fastidiando.

El polémico examericanista tiene muy claro de dónde viene el golpe y afirmó sin tapujos que esta publicación es un misil directo lanzado por los miles de enemigos políticos que se ganó en todos los partidos de oposición durante su paso por el servicio público.

. A pesar del coraje, aseguró que su familia se encuentra sumamente tranquila en el plano personal y advirtió con total soberbia que no le importa un cacahuate lo que digan los diarios, ya que se siente más fuerte que nunca para aguantar las embestidas lógicas que conlleva la política.

Para cerrar el espinoso tema con su característico sello de barrio, el diputado morenista descartó que este escándalo mediático represente alguna clase de amenaza por parte de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado de Morelos, entidad federativa que gobernó durante el periodo de 2018 a 2024.

'Se me hace una estupidez', dijo el diputado Cuauhtémoc Blanco al negar los señalamientos de que su esposa Natalia Rezende Moreira habría sido detenida en Estados Unidos por ingresar con una fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar.



? Martha Martínez pic.twitter.com/zelTNccAlX — REFORMA (@Reforma) October 27, 2026

Blanco presumió con orgullo que durante su mandato estatal se detuvo a muchos líderes delincuenciales gracias a un buen trabajo, por lo que reiteró que no le teme a nadie ni tiene absolutamente nada que esconder.

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