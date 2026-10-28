Radamel Falcao tiene claro cuál es el equipo más grande de México

En varias ocasiones Radamel Falcao fue vinculado a clubes mexicanos. La posible llegada del “Tigre” a la Liga MX estuvo en los radares durante varias ventanas de traspasos. Sin embargo, esto no pudo concretarse. Entre sus posibles destinos pudo haber estado el América, club que a su juicio es el más grande de América.

Radamel Falcao formará parte de un partido de leyendas que se organizará en México entre el Atlético de Madrid y las Águilas del América. Aquivaldo Mosquera estará vestido de azulcrema y lamentó que el “Tigre” no pudo uniformarse con esos colores.

“Me hubiera encantado que hubiera jugado en este club tan grande. Nos vemos el 15 de noviembre y le mando un abrazo, mi hermano”, dijo el legendario futbolista colombiano.

¡LO QUE HUBIERA SIDO! ??



¿SE HUBIERAN IMAGINADO VER A RADAMEL FALCAO EN EL AMÉRICA? ? pic.twitter.com/KbQrQm6R4n — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 26, 2026

Falcao tendrá la oportunidad de jugar en México en un duelo amistoso. Previo al compromiso, el delantero colombiano dejó atrás las formalidades. Radamel Falcao García considera que enfrentará al club más grande de la Liga MX: las Águilas del América.

“Un placer y honor recibir esta oportunidad. La verdad, para mí es un honor, y qué mejor que con estas figuras y leyendas que ha tenido esta institución y qué mejor que enfrentar quizá al equipo más grande de México”, sentenció el exdelantero del Atlético de Madrid.

Figuras como Radamel Falcao, Maxi Rodríguez, Aquivaldo Mosquera, Jesús Molina y Francisco Rodríguez ya calientan la Noche de Leyendas entre América y Atlético de Madrid.



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América vs. Atlético de Madrid

El partido entre el Club América y el Atlético de Madrid se disputará el domingo 15 de noviembre. Este encuentro será desarrollado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El partido se dividirá en dos tiempos de 40 minutos cada uno.

Hasta ahora hay varios jugadores emblemáticos que están confirmados para el partido. Por parte del América destacan Luis Roberto Alves, Salvador Cabañas, Luis Hernández, Rubens Sambueza, Claudio ‘Piojo’ López, Aquivaldo Mosquera, Paul Aguilar, entre otros. Por el lado del Atlético figuran David Villa, Radamel Falcao y Diego Godín.

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