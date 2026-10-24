José Juan Macías critica la calidad de los extranjeros en la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los torneos de mayor nivel en la Concacaf. Sin embargo, José Juan Macías considera que aún hay cosas qué mejorar para elevar el nivel del torneo. Una de ellas sería dejar de traer a extranjeros de “relleno”.

Mucho se ha cuestionado la falta de exportación de futbolistas mexicanos a Europa. La mencionada “zona de confort” del fútbol mexicano. Pero Macías tiene una visión diferente. En lugar de buscar salir al extranjero, el delantero de los Pumas de la UNAM cree que sería mejor elevar el nivel del torneo.

En este sentido, no sería una necesidad salir a Europa. El fútbol mexicano podría darle todas las herramientas y conocimientos a los futbolistas nativos formados en tierras aztecas. Pero para lograr eso hacen falta varios cambios.

“Yo más bien me iría por: si tenemos un país de maravilla, ¿por qué no mejoramos nuestra liga? Podemos mejorar los campos, las instalaciones, la logística, que vengan extranjeros de mejor calidad, como en Europa. En Italia nada más pueden estar dos, en España solo puede haber tres extracomunitarios, pero los que llevan tienen que ser los mejores”, dijo Macías para ESPN.

"La Liga MX debe tener menor cantidad de extranjeros y de calidad porque luego hay unos de relleno" ?



Contundente JJ Macías sobre lo que necesita el futbol mexicano para destacar.



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Extranjeros de relleno en México

José Juan Macías considera que en la Liga MX hay un exceso de cupos para jugadores no nacidos en México. Esto hace que los propios mexicanos pierdan espacio en sus equipos para darle prioridad a los futbolistas extranjeros. Pero en ocasiones sus niveles no son los mejores.

“En México somos unos cracks, somos buenísimos jugadores y podemos mejorarlo. Permitir que haya mejores extranjeros porque realmente hay veces que hay unos de relleno“, agregó.

En el fútbol mexicano se pueden inscribir un máximo de 9 jugadores no formados en México por cada club. Esta es una cifra bastante alta que, evidentemente, le quita espacio a los futbolistas mexicanos en ascenso.

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