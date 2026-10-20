Fernando Ortíz le cierra las puertas a los Tigres de la UANL
El “Tano” ha sido vinculado a los Tigres de la UANL. Fernando Ortíz respondió a estas vinculaciones
Los Tigres de la UANL no están teniendo un buen torneo Apertura 2026. Para corregir ese rumbo e iniciar con un nuevo proyecto, Fernando Ortíz ha sonado para los felinos. El “Tano” respondió a estas vinculaciones
Fernando Ortíz dirige actualmente al Colo Colo de la primera división del fútbol de Chile. En medio de los rumores, en la prensa local comenzaron a interrogar a Ortíz sobre su futuro. El “Tano” aseguró que su enfoque sigue estando en el conjunto chileno.
“Hoy la realidad estoy sentado acá, estoy enfocado en el día de mañana que podríamos tener el partido más importante de la semana. De ahí en la semana en adelante, no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras”, dijo el estratega argentino.
En este sentido, Fernando Ortíz aseguró que únicamente piensa en el porvenir de Colo Colo. El “Tano” no piensa en el siguiente paso sin antes concluir su proceso actual.
“Tengo contrato vigente, el presidente se manifestó de una manera muy clara con mi institución. Estoy enfocado en mañana”, agregó.
Según información de Transfermarkt, el contrato de Fernando Ortíz con Colo Colo concluye en diciembre de 2026. En este sentido, un proceso para el Clausura 2026 de la Liga MX no sonaría descabellado.
“A mí particularmente no es algo que me inquiete o me quite el sueño (renovar), yo estoy tranquilo porque tengo contrato hasta diciembre. Yo veo el presente, a mí personalmente no me inquieta. Si está bien o está mal es una decisión, no pregunto, no cuestiono. Vivo el hoy y es fútbol“, concluyó.
Fernando Ortíz en Colo Colo
El reconocido entrenador argentino asumió las riendas de Colo Colo desde septiembre de 2025. Hasta la fecha Ortíz ya ha dirigido 48 partidos en el banquillo del conjunto chileno. Fernando Ortíz mantiene un balance de 30 victorias, 7 empates y 11 derrotas con el club.
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