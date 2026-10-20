Fernando Ortíz le cierra las puertas a los Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL no están teniendo un buen torneo Apertura 2026. Para corregir ese rumbo e iniciar con un nuevo proyecto, Fernando Ortíz ha sonado para los felinos. El “Tano” respondió a estas vinculaciones

Fernando Ortíz dirige actualmente al Colo Colo de la primera división del fútbol de Chile. En medio de los rumores, en la prensa local comenzaron a interrogar a Ortíz sobre su futuro. El “Tano” aseguró que su enfoque sigue estando en el conjunto chileno.

“Hoy la realidad estoy sentado acá, estoy enfocado en el día de mañana que podríamos tener el partido más importante de la semana. De ahí en la semana en adelante, no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras”, dijo el estratega argentino.

?: Fernando Ortíz respondió al cuestionamiento de ser considerado candidato a dirigir al equipo Tigres de la Liga Mx: "Hoy la realidad estoy sentado acá (Colo Colo), estoy enfocado en el día de mañana que podríamos tener el partido más importante de la semana. De ahí en la? pic.twitter.com/NXkbDmxnw8 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) October 19, 2026

En este sentido, Fernando Ortíz aseguró que únicamente piensa en el porvenir de Colo Colo. El “Tano” no piensa en el siguiente paso sin antes concluir su proceso actual.

“Tengo contrato vigente, el presidente se manifestó de una manera muy clara con mi institución. Estoy enfocado en mañana”, agregó.

Según información de Transfermarkt, el contrato de Fernando Ortíz con Colo Colo concluye en diciembre de 2026. En este sentido, un proceso para el Clausura 2026 de la Liga MX no sonaría descabellado.

“A mí particularmente no es algo que me inquiete o me quite el sueño (renovar), yo estoy tranquilo porque tengo contrato hasta diciembre. Yo veo el presente, a mí personalmente no me inquieta. Si está bien o está mal es una decisión, no pregunto, no cuestiono. Vivo el hoy y es fútbol“, concluyó.

Fernando Ortíz en Colo Colo

El reconocido entrenador argentino asumió las riendas de Colo Colo desde septiembre de 2025. Hasta la fecha Ortíz ya ha dirigido 48 partidos en el banquillo del conjunto chileno. Fernando Ortíz mantiene un balance de 30 victorias, 7 empates y 11 derrotas con el club.

NO SEGUIRÁ ?



Parece que habrá movimientos en el banquillo de Tigres.



?? César Merlo reporta que el ‘Rey Midas’ no va más para el próximo semestre, a menos que consiga el título.



? Fernando Ortiz y Guillermo Barros Schelotto son las opciones que están manejando en Tigres. pic.twitter.com/xZh2ufnEz9 — Futbol Total (@futboltotal) October 20, 2026

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