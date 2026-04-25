Nahuel Guzmán recuerda con nostalgia sus momentos con André-Pierre Gignac

Todo parece indicar que André-Pierre Gignac cerrará su vínculo con los Tigres de la UANL al finalizar el Clausura 2026. Gignac será homenajeado en el duelo contra Mazatlán este sábado 25 de abril. Nahuel Guzmán fue cuestionado sobre sus experiencias de jugar con el atacante francés. El “Patón” lo describió con mucha nostalgia.

“En lo personal, ya es un amigo del fútbol. Nos toca viajar, compartir asientos, conversar de cosas extrafutbolísticas también, hablar de negocios ahora que los dos tenemos proyectos fuera del fútbol. Nos hemos acompañado durante mucho tiempo“, dijo Nahuel Guzmán en unas declaraciones difundidas por Récord.

TREMENDAS HISTORIAS



Nahuel Guzmán sacó las historias que ha tenido con Gignac a lo largo de su carrera en Tigres.



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Según informaciones de Transfermarkt, André-Pierre Gignac finaliza su vínculo con los Tigres de la UAN en junio de 2026. Después de esta fecha el delantero de 40 años quedaría como agente libre. Se prevé que Gignac juegue sus últimos minutos con unos Tigres que se juegan la clasificación a la Liguilla 2026.

“Y yo, desde mi lugar, también como un simple mortal jugador de fútbol, agradezco haber tenido la posibilidad de compartir todo este tiempo con un jugador de esta talla“, agregó.

La preparación para el retiro

André-Pierre Gignac, a sus 40 años, ha jugado cada vez menos en la plantilla de los Tigres de la UANL. Después de ser un delantero fijo en el once titular del club, Gignac ha tenido que ver desde el banquillo su último ciclo con el conjunto mexicano. Nahuel Guzmán también tiene 40 años y analiza las dificultades de dar un paso al retiro del fútbol. Es un momento complejo para cualquier futbolista.

“No voy a hablar de Andrés porque no sé su situación y prefiero no meterme en problemas. Desde mi lugar, quiero creer que nunca sabemos del todo si estamos preparados. Es una decisión compleja. Hoy me siento bien, apto, con ganas, tanto física como mentalmente. Creo que es necesario un acompañamiento psicológico en la última etapa. Es un proceso. Me gustaría poder dejar el futbol y no que el futbol me deje“, reflexionó Guzmán.

André-Pierre Gignac fue fichado por los Tigres de la UANL en julio de 2015. El goleador francés ha jugado 439 partidos con el conjunto felino en los que ha podido marcar 222 goles y conceder 57 asistencias. Gignac conquistó 5 Liga MX, 4 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la Concacaf.

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