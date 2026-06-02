En los Tigres de la UANL esperan mantener a Gignac en las oficinas

André-Pierre Gignac ha dejado una huella en los Tigres de la UANL. El delantero francés finalizó su vinculo con el conjunto mexicano. Sin embargo, desde la directiva del club esperan poder retener a Gignac. Al exjugador del Marsella le abrieron las puertas en las oficinas del del conjunto universitario.

El nuevo presidente de los Tigres de la UANL, Carlos González, ofreció sus impresiones de André-Pierre Gignac. El dirigente está consciente de lo que representa Gignac para la institución. Es por esto que le ofrecen un puesto al delantero francés fuera de las canchas.

“Me ha tocado en estos años casi 30 años es detectar talento ¿qué es lo que hacen a un ejecutivo y a una persona exitosa? Pues son las características que tiene André Pierre-Gignac. Si él decide transicionar a ser un ejecutivo, tiene pasión, disciplina impresionante, es muy inteligente y esas son las características que tienen los grandes ejecutivos”, dijo el directivo.

Carlos Emilio González si tiene en planes tener a Gignac como directivo en Tigres pero cuando él decida estar listo:



"A mi me encantaría tenerlo parte de mi equipo. Lo que lo hizo grande como jugador, fácilmente si se prepara bien, puede llegar a ser un gran ejecutivo" pic.twitter.com/LdXXEn5XMc — Edgar Martínez (@garymtzjr) June 1, 2026

Carlos González está convencido de que André-Pierre Gignac puede asumir un rol administrativo dentro del club. Toda la experiencia del delantero francés puede ser utilizada en pro del equipo desde el punto de vista institucional. Sería una compleja decisión. No está de más tomar en cuenta que Gignac está en el radar de la MLS.

“Cuando él esté listo, preparado, a mi me encantaría tenerlo como parte de mi equipo porque pueden aportar muchísimo al club. Lo que lo hizo grande como jugador, él fácilmente si se prepara bien y le da tiempo, puede llegar a ser un gran ejecutivo para el bien de él y ojalá de Tigres también”, agregó.

Gignac en México

El 30 de mayo de 2026, en la final de la Liga de Campeones de ella Concacaf, André-Pierre Gignac habría jugado su último partido oficial con la camiseta del conjunto felino. Gignac cierra su participación con los Tigres con 222 goles marcados y 8 trofeos conquistados.

“André es una leyenda, siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, levantar copas, su profesionalismo, su calidad, entrega, solo agradecimiento. Los ciclos son los ciclos y los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él”, sentenció el directivo.

André-Pierre Gignac tiene 40 años. El delantero francés se convertirá en agente libre en las próximas semanas. Los últimos reportes han vinculado a Gignac con la camiseta del Orlando City de la MLS. En este club ya milita Antoine Griezmann, un jugador que podría promover la llegada de su compatriota.

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