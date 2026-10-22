Esteban Andrada explica las razones del mal comienzo de Monterrey

Rayados de Monterrey ha tenido un lento arranque en el Apertura 2026. El conjunto de Matías Almeyda recién pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla. Esteban Andrada explicó las razones de el mal rendimiento del club.

Esteban Andrada considera que en el equipo priorizaron el buen desempeño en la Leagues Cup, antes que el el torneo local. En la Leagues Cup llegaron a la final, pero cayeron contra los Diablos Rojos del Toluca por 2-0.

“Descuidamos el torneo porque jugamos la Leagues Cup, se notó que en muchos partidos descuidamos el campeonato, eso fue evidente. Ahora tenemos que retomar esa senda, este es el camino”, argumentó el arquero argentino.

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Esteban Andrada admitió que Monterrey descuidó la Liga MX por enfocarse en la Leagues Cup y que eso terminó pasándoles factura.



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Antes y durante la Leagues Cup, Rayados de Monterrey dejó un balance de dos victorias y una derrota. Luego de ese torneo acumularon tres derrotas más en seis partidos.

En la última jornada lograron una importante victoria 2-1 ante los Tuzos del Pachuca. Este era un duelo directo por los últimos de la clasificación y con los tantos de Diego Rossi y Jesús Manuel Corona se quedaron con los tres puntos.

“Hemos entrado en zona de Liguilla, era lo que estábamos buscando hace tiempo. Habíamos descuidado el torneo por la Leagues Cup, que lamentablemente no pudimos ganar esa copa, pero estuvimos cerca. El camino es éste, estar entre los primeros puestos, y poder competir”, agregó.

Este triunfo puso a Rayados de Monterrey en el séptimo puesto del Apertura 2026. El conjunto de Matías Almeyda acumula 20 puntos en la temporada. Los regios están a solo 3 unidades del puesto 2. Hasta ahora la tabla sigue estando cerrada.

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