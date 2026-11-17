La ofensiva migratoria de Donald Trump no tiene previsto detenerse; al menos eso fue lo que dejó ver Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, quien adelantó que el gobierno buscará superar en 2027 los récords de arrestos y deportaciones de inmigrantes alcanzados por ICE durante el último año fiscal.

“El primer año del presidente Trump tuvimos el mayor número de arrestos y deportaciones registrados por ICE. Rompimos el récord del año fiscal 2025 y planeamos ir todavía más lejos en 2027“, afirmó Homan durante una entrevista con Will Cain en Fox News.

El funcionario, conocido como el zar fronterizo de Trump, aseguró que incrementar las operaciones de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue siendo una prioridad de la administración republicana. También reconoció que la agencia todavía necesita contratar a miles de agentes para ampliar su capacidad operativa.

La declaración anticipa que las deportaciones masivas seguirán siendo uno de los principales ejes de la política migratoria estadounidense durante 2027.

.@RealTomHoman: In President Trump's first year, we had the most ICE arrests and deportations in history. This year, we broke last year's record ? and we plan on breaking another record next year. pic.twitter.com/bgFDiVrOfV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 16, 2026

ICE ya superó sus propios récords

Las palabras de Homan llegan después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara nuevas cifras históricas de cumplimiento migratorio.

De acuerdo con el reporte oficial del 12 de noviembre, ICE realizó 483,200 deportaciones durante el año fiscal 2026, que concluyó el 30 de septiembre. La cifra superó el récord anterior de 442,640 expulsiones registrado en el año fiscal 2025.

La agencia también reportó más de 491,000 arrestos migratorios, incluidos casi 475,000 arrestos administrativos.

Según el DHS, ambos resultados representan máximos históricos para la agencia.

Homan culpa a los tribunales por retrasos

Durante la entrevista, Homan también cuestionó los obstáculos judiciales que, según él, dificultan las operaciones migratorias.

El funcionario afirmó que existen más de 100 órdenes judiciales de alcance nacional que limitan determinadas acciones de las autoridades y mencionó cerca de 100,000 solicitudes de hábeas corpus relacionadas con inmigrantes detenidos.

A su juicio, estos procesos complican los esfuerzos para mantener bajo custodia y deportar a personas sujetas a procedimientos migratorios.

Las deportaciones seguirán en la mira

Homan también se refirió al escenario político después de las elecciones intermedias. Aunque reconoció cambios en el panorama del Congreso y en estados como Texas, sostuvo que la administración continuará aplicando las leyes migratorias.

Sin embargo, las cifras oficiales también han generado cuestionamientos. La agencia AP advirtió que el gobierno no publicó un desglose detallado sobre los antecedentes penales de las personas deportadas ni toda la metodología utilizada para contabilizar los resultados.

La agencia reportó así un nuevo récord, mientras Homan deja claro que la meta para 2027 será superarlo.

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