ICE acumula demandas y fiscales de Trump ya no pueden defender todos los casos de inmigración

La estrategia migratoria de Donald Trump enfrenta un nuevo problema en los tribunales. La fiscalía federal del oeste del estado de Washington reconoció que ya no tiene personal suficiente para defender todos los casos de inmigrantes que cuestionan su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ante la acumulación de demandas, los fiscales dejarán de oponerse a muchos de estos procesos y permitirán que los jueces decidan sin escuchar los argumentos del gobierno.

La decisión quedó expuesta en una carta firmada por Charles Neil Floyd y replicada por ABC News fiscal federal interino del distrito. El funcionario explicó que su oficina recibe decenas de demandas de habeas corpus cada semana y que atenderlas individualmente consume demasiados recursos.

“El gran volumen de peticiones que se están presentando, muchas de ellas copiadas de otras, ha afectado gravemente la capacidad del gobierno para responder”, escribió Floyd.

El documento establece un cambio importante: cuando la fiscalía no presente una notificación de comparecencia dentro de los siete días hábiles judiciales posteriores a una orden de programación, el tribunal podrá asumir que el gobierno no responderá y resolver el caso con base en los documentos presentados por el inmigrante.

Floyd también aclaró que su oficina seguirá revisando las peticiones y podrá intervenir en determinados procesos cuando lo considere necesario. Por tanto, no se trata de una retirada absoluta de la defensa gubernamental, sino de una decisión de dejar sin oposición numerosos expedientes.

“Por lo tanto, en adelante, para conservar recursos, habrá muchos casos de hábeas corpus en los que la Fiscalía de los Estados Unidos ya no asumirá la responsabilidad de proporcionar una defensa en nombre de los demandados”, escribió Floyd.

La semana pasada, el responsable de la frontera estadounidense, Tom Homan, declaró a Fox News que los tribunales se han visto desbordados por unos 85.000 casos de hábeas corpus en materia de inmigración, a medida que el gobierno lleva a cabo una amplia campaña de represión.

El problema ya tiene consecuencias para personas detenidas. Un caso citado por The Washington Sun es el de Baljit Singh, un solicitante de asilo originario de India que fue detenido después de llegar accidentalmente a una salida de la frontera canadiense durante una visita a un parque estatal. Los abogados del gobierno no se presentaron para oponerse a su petición y la jueza Tiffany M. Cartwright ordenó su liberación en un plazo de 24 horas.

La magnitud del problema también aparece en los datos de ProPublica. Su registro contabilizaba 93,245 demandas de habeas corpus relacionadas con detenciones migratorias desde enero de 2025 hasta el 3 de noviembre de 2026. En el distrito oeste de Washington se habían presentado 1,983.

El recurso de habeas corpus permite que una persona detenida cuestione ante un juez la legalidad de su encarcelamiento. No garantiza la liberación automática, pero obliga a examinar los argumentos sobre la legalidad de la custodia.

La decisión de los fiscales no significa que ICE suspenderá las detenciones o las deportaciones. Tampoco implica que todos los demandantes obtendrán su libertad. Sin embargo, abre una oportunidad para que más inmigrantes consigan una resolución judicial sin que el gobierno presente oposición.

En medio de la ofensiva migratoria de Trump, el reconocimiento de la fiscalía deja al descubierto una crisis de capacidad dentro del propio sistema federal para responder a las demandas de quienes denuncian detenciones ilegales.

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