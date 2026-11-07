“Las elecciones importan”, Houston limita cooperación con ICE tras derrota de Abbott

El alcalde demócrata John Whitmire ordenó cambiar las reglas de la Policía de Houston para limitar cuándo sus agentes deben contactar a ICE. La decisión llega después de meses de tensión por las operaciones migratorias y de una contundente victoria demócrata que sacudió el mapa político de Texas.

“Lo hago para iniciar un proceso de sanación”, declaró Whitmire al explicar que busca “reducir el miedo y la ansiedad en nuestra comunidad”. Después lanzó una frase que también tiene una lectura política: “También lo hago sabiendo que las elecciones importan”.

La nueva orden ejecutiva establece que los policías podrán comunicarse con las autoridades migratorias cuando una persona sea arrestada por un delito que amerite cárcel y, además, tenga una orden administrativa de ICE. Si un oficial detiene a alguien por una infracción menor de tránsito y únicamente le entrega una multa, ya no tendrá que avisar a la agencia federal por la existencia de una orden migratoria.

“Si nuestros agentes detienen a alguien por una infracción de tráfico menor y le ponen una multa, esa persona recibe la multa y sigue con su día”, explicó el jefe policial Noe Diaz.

El cambio representa un giro respecto a la política anterior, que obligaba a los agentes a contactar a ICE cuando encontraban una de estas órdenes en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una base de datos utilizada por las corporaciones policiales.

A diferencia de una orden judicial por un delito, las órdenes administrativas de ICE son emitidas por funcionarios migratorios y no requieren la firma de un juez. La administración de Donald Trump incorporó más de 700,000 de estos registros a la base de datos nacional, según reportó The Texas Tribune.

La muerte de un mexicano y la presión sobre Houston

La decisión llega después de meses de críticas a la actuación de los agentes federales en la ciudad. En julio, Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que llevaba décadas viviendo en Estados Unidos, murió por disparos de un agente de ICE durante una operación migratoria.

Las autoridades federales afirmaron que el hombre intentó embestir a un agente con su camioneta, sin embargo, sus familiares y testigos cuestionaron esa versión y pidieron una investigación independiente. Su hijo contó que su padre trabajaba en la construcción y se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria.

Además, el 30 de octubre un gran jurado acusó al agente de ICE Mario Alberto Morales de agresión agravada con un arma mortal, luego de que presuntamente atropellara con su vehículo a otro inmigrante mexicano, Miguel Parra-Hernández, durante una persecución. Se trata de un caso distinto al de Salgado Araujo.

El revés para Abbott cambia el escenario político

Whitmire había resistido durante meses las peticiones para limitar la colaboración policial con ICE, en parte por temor a que el gobernador republicano Greg Abbott retirara fondos estatales a Houston. Abbott había amenazado con afectar millones de dólares destinados a la seguridad pública.

Pero el escenario cambió tras las elecciones de medio mandato en las que Gina Hinojosa derrotó a Abbott y se convirtió en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas. Los demócratas también conquistaron un escaño en el Senado federal y lograron victorias que les permitieron tomar el control de ambas cámaras del Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió con críticas. Un portavoz afirmó que la agencia está decepcionada de que los políticos que defienden las llamadas ciudades santuario limiten la cooperación con ICE y sostuvo que esas alianzas son fundamentales para detener a inmigrantes que cometen delitos.

Whitmire, por su parte, pidió al Congreso mejorar la capacitación de los agentes federales, incorporar cámaras corporales y reforzar el entrenamiento en técnicas de desescalada. “Pero esto solo se puede hacer en Washington. Solo puedo controlar lo que está en mis manos”, dijo.

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