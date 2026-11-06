Trump coloca a Stephen Miller, arquitecto de las deportaciones, al frente de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump decidió reforzar su círculo de confianza con uno de los hombres más duros de su Administración. Stephen Miller, principal arquitecto de su ofensiva migratoria y defensor de las deportaciones masivas, será el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, un movimiento que llega después de la derrota electoral de los republicanos en las elecciones intermedias.

Trump anunció el nombramiento este viernes a través de su plataforma Truth Social. Según informó, Miller, quien actualmente ocupa el puesto de subjefe de Gabinete, asumirá la nueva responsabilidad el lunes 9 de noviembre.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete“, escribió el mandatario.

El ascenso representa un importante movimiento dentro del Gobierno estadounidense. Miller ha sido una de las figuras más influyentes en el diseño de las políticas migratorias de Trump, incluidas las medidas para endurecer el control fronterizo y ampliar las operaciones de deportación.

Su llegada al puesto ocurre en un momento especialmente complicado para el presidente, luego de que los republicanos perdieran el control del Congreso en las elecciones del martes. El resultado abrió una etapa de reacomodos y tensiones dentro de la Administración.

Susie Wiles deja la Casa Blanca

Miller ocupará el lugar de Susie Wiles, quien se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como jefa de Gabinete de la Casa Blanca. La funcionaria continuará trabajando para la organización política de Trump.

Tras conocerse su salida, Wiles publicó un mensaje en el que agradeció la oportunidad de formar parte del Gobierno y aseguró que su compromiso con el presidente seguirá intacto.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida”, expresó.

Wiles fue una pieza fundamental en las campañas presidenciales de Trump y una de sus colaboradoras más cercanas durante años.

Ahora, con Stephen Miller al frente del equipo de la Casa Blanca, el mandatario coloca en una posición todavía más poderosa a uno de los principales responsables de la agenda migratoria que ha marcado su segundo mandato.

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