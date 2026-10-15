Donald Trump descarta presunto plan para destituir a Susie Wiles como jefa de gabinete

El presidente Donald Trump echó por la borda la información dada a conocer por el sitio Politico acerca de la existencia de un presunto plan para destituir a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca.

“Según cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones, Trump ha estado recabando la opinión de sus aliados sobre Wiles y especulando sobre posibles sustitutos para su principal asesor”, publicó recientemente el citado medio informativo cuestionado por el jefe de la nación ofreciendo como alternativas de reemplazo a Stephen Miller, subjefe de gabinete; y a Randy Levine, presidente de los Yankees de Nueva York, como una opción externa.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino calificó de tendenciosa dicha información y reiteró su lealtad a quien ha llamado “la doncella de hielo”.

“¡NOTICIAS TOTALMENTE FALSAS! A Politico no le importan los hechos, la integridad ni el periodismo honesto; ¡por eso los eché de la Casa Blanca!

Susie Wiles es mi jefa de gabinete más leal y con más años de servicio; hay una razón para ello. Ha estado conmigo desde el principio, es mi asesora de confianza y cuenta con mi TOTAL confianza”, escribió.

“TOTAL FAKE NEWS Politico doesn’t care about facts, integrity, or honest journalism ? it’s why I kicked them out of the White House!” the president said. “Susie Wiles is my loyal and longest serving Chief of Staff ? there is a reason for that. She has been with me since the? — Jason Miller (@JasonMiller) October 15, 2026

La republicana originaria de Nueva Jersey comenzó su carrera en la política en la década de los 80´s trabajando en la Casa Blanca durante la administración de Ronald Reagan.

Durante más de cuatro décadas, ha acumulado una amplia experiencia en el Partido Republicano y eso le permitió dirigir las campañas de Donald Trump en busca de la presidencia.

Luego de ganar las elecciones de 2024, el conservador de 80 años la designó como la primera mujer en fungir como jefa de gabinete de la Casa Blanca.

En marzo de 2026, Susie Wiles dio a conocer que padecía cáncer de mama en una fase temprana, lo cual aseguró no intervendría con sus funciones políticas.

Dicho posicionamiento se ganó todavía más la admiración de Trump, pues la considera uno de los pilares de su equipo de trabajo.

Después de seis meses de tratamiento, que incluyeron cirugía y sesiones de quimioterapia, el 16 de septiembre, Wiles compartió a través de sus redes sociales que sus resultados patológicos resultaron completamente limpios.

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