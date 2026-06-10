Susie Wiles, jefa de gabinete, descarta tener un pie fuera de la Casa Blanca

Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente Donald Trump, echó por tierra la versión que apunta hacia su próxima salida de la Casa Blanca.

A punto de cumplirse dos meses desde la revelación del cáncer de mama que padece, el periódico Day Mail publicó un artículo dando por hecho la posible remoción de la conservadora de 68 años como responsable del gabinete.

En respuesta, la “Doncella de Hielo”, como suele llamarla Trump, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para aclarar que pretende continuar laborando mientras se somete a un tratamiento médico con el objetivo de vencer al cáncer presente en su organismo.

“Tras una semana repleta de logros del presidente Trump, tengo el placer de leer un relato de ficción de viernes, cortesía del Daily Mail.

Para que quede bien claro, no me voy a ir a ninguna parte. Me siento honrada y orgullosa de servir al presidente Trump, orgullosa de nuestro equipo y sigo plenamente comprometida con impulsar su agenda en nombre del pueblo estadounidense”, escribió.

Dirigir la campaña de Trump que le permitió imponerse a Kamala Harris en los comicios presidenciales celebrados en noviembre de 2024, catapultó a Susie Wiles hacia la jefatura del gabinete de la Casa Blanca sentando el precedente de convertirse en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

El diario Day Mail afirmaba que Susie Wiles abandonaría la Casa Blanca después de las elecciones intermedias. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Sin embargo, el periódico mencionado afirmó que, al menos cinco fuentes ligadas a la presidencia coincidieron en señalarle, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, la próxima salida de Susie Wiles de la administración federal, la cual presuntamente se concretaría después de llevarse a cabo en noviembre las elecciones de mitad de mandato.

“Algunos en los medios de comunicación han pasado una década tratando de fabricar drama en torno a Trump y su equipo. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora”, enfatizó.

A diferencia de otras administraciones federales, donde los cargos del gabinete solían ser más estables, durante los dos periodos del neoyorquino de 79 años al frente de la Casa Blanca ha removido a varios miembros de su gabinete.

De hecho, en su primera etapa como jefe de la nación tuvo cuatro jefes de gabinete: Reince Priebus, John Kelly, Mick Mulvaney y Mark Meadows.

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